人口普查員將在從本周起在華盛頓州特定區域親自遞送2020年人口普查資訊包

2020年5月11日– 人口普查局遵循美國聯邦.州和地方衛生部門的指導，將從5月11起向全美部分州和城市重新展開特定外勤操作。像是華盛頓州的特定地區會有人口普查員上門,確認或更新住戶的實際地址，並在住戶的門口留下人口普查包。人口普查包裡有人口普查邀請信，紙本問卷和回郵信封，還包括有關如何透過上網或以電話方式回答人口普查的資訊。華盛頓州大約有將近9萬2千個住戶(91,947 households)會在住家收到由人口普查員親自遞送的人口普查紙本問卷。人口普查員雖然前往住家地址，但並不會和住戶有任何面對面的接觸。

人口普查局竭盡全力保障工作人員和公眾的健康。遞送人口普查紙本問卷的人口普查員也都經過培訓，會穿戴由政府提供的個人防護裝備,並遵守社交疏離的規定，以保護自己和公眾的安全。這項由普查員人工遞送紙本問卷的外勤操作將遵循最新的聯邦健康與安全準則。

人口普查局原來計畫從3月15日開始人工分發人口普查資料，但由於COVID-19疫情，已於3月18日暫停了這項行動的外勤操作。而從5月11號開始收到人工遞送紙本問卷的家庭，正屬於那些可能無法在住家的實際地址(physical address)接收郵件的家庭。這些住戶包括那些使用郵政信箱的住戶，或最近受到自然災害影響的地區。

人口普查局將把2020年人口普查邀請信和紙質問卷送到大約510萬個美國家庭和的前門，在分布在華盛頓州的有將近9萬2千個住戶。 這項操作對於確保所有社區的完整和準確計數至關重要，這有助於每年分配數千億美元的公共和私營部門支出。

人口普查局呼籲最近在住家門口收到人口普查包裹的民眾使用問卷包裡附上的人口普查ID,並儘快回復。不論是上網，打電話或是填寫完人口普查紙本問卷並寄回,都有助於確保民眾所在社區完整和準確的人數統計。 有關更多信息，請訪問 2020年人口普查COVID-19操作調整頁面。