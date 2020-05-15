(溫哥華消息) 據加拿大華裔作家協會會長陳浩泉透露，著名美國華裔作家於梨華最近染上新冠肺炎，在馬里蘭州的安老院中逝世，享年89歲。「加華作協」日前發去了弔唁函，對於梨華的逝世表達深切悼念。

於梨華祖籍浙江鎮海（今寧波市鎮海區），生於上海。1947年，舉家遷往台灣。同年，考入國立台灣大學外文系。1948年，轉入歷史系，1953年畢業。1953年9月，赴美國留學，入讀美國加州大學洛杉磯分校英文系，後轉入新聞系。1956年，獲新聞學碩士。在學期間其創作於夏濟安《文學雜誌》、《自由中國》、《現代文學》、《文壇》等刊物發表。

她在1963年出版第一本長篇小說《夢回青河》，後來出版的作品有《又見棕櫚、又見棕櫚》、《美國的來信》、《傅家的兒女們》、《焰》、《變》、《雪地上的星星》等。她的創作風格被劃歸為1960年代台灣現代主義流派，創作主題以「留學生文學」為主。

「加華作協」在弔唁函中稱， 於梨華女士在文學創作上成就驕人，其代表作《又見棕欄，又見棕櫚》叫好叫座，六、七十年代一紙風行，開創了海外留學生文學的新潮流，於女士亦被譽為「留學生文學鼻祖」。數十年來，於梨華創作不輟，著作豐碩，為海外華人文學的發展作出了重大貢獻。

於梨華亦在紐約州立大學任敎多年，並曾出任海外華文女作家協會會長，在敎學與文學活動的推動上貢獻良多，令人敬佩。

1999年秋天，加拿大華裔作家協會邀請於梨華到溫哥華出席第三屆華人文學國際研討會，與各地的文學界朋友歡聚一堂，給大家留下了美好的回憶。

於梨華的逝世是海外華人文學界的重大損失！