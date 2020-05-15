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（Susie編譯）華盛頓州2020大選，在本週正式拉開帷幕。州長、國會、議會和其他部門候選人們要為8月4日的初選建立檔案。選擇網上向州政府秘書長建檔的候選人，可建檔時間為週一早上到週五下午4時；親自到場建檔的候選人時間為週一早上到週五下午5時。

與當下生活的許多其他方面一樣，這次建檔週的規則也被新冠疫情改寫。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）在5月5日簽署了一項免除不想交建檔費的候選人提交簽名義務的緊急政令。建檔費用通常是候選部門年薪的1%，也就是州長競選人一般需要交$1,822，議會職位候選人是$528。

在過去，不想交建檔費的候選人可以提交與建檔費同等數字的註冊選民簽字。而州長英斯利免除這一義務的原因，也在他剛頒發的政令中提到了，因為想在如今居家令禁止人們之間面對面接觸的前提下，提交簽名是很難實現的。

在2020 年這個殘酷的大選年，總統唐納德·特朗普（Donald Trump）與民主黨最可能的候選人喬·拜登（Joe Biden）之間的連任大戰，也會深刻影響華盛頓州的各項選舉。雖然建檔週的開始意味著候選人的戰場才剛正式確立，但大大小小的競選之爭早已開展月餘，各個候選人紛紛募集資金，尋求支持。州長英斯利去年投標成為民主黨總統候選人的計劃落空，今年他的目標是繼續連任華州州長，繼共和黨人丹·埃文斯（Dan Evans），在1972年當選後，成為第二個連續3屆在任的州長。然而隨著他對華州疫情工作的指導開展，英斯利已經成為「全國聞名」總統特朗普的批評人，甚至引起了總統公開對其表示憤怒。截至目前，所有英斯利的共和黨競爭對手們都宣布了支持總統特朗普，並參與了對其居家令的抗議和法律訴訟。

不管他們本週會不會落實其抗議舉措，所有積極籌集資金準備競選的候選人包括：項目發起人蒂姆·艾曼（Tim Eyman）、前博瑟爾（Bothell）市長約書亞·弗里德（Joshua Freed）、華州奥本（Auburn）參議員菲爾·福圖納托（Phil Fortunato），費里縣（Ferry County）共和黨籍警長勞倫·卡爾普（Loren Culp），以及楓樹谷（Maple Valley）的一個項目經理安東·薩哈羅夫（Anton Sakharov）。華州上一任共和黨州長是1980年當選的約翰·斯派曼（John Spellman）。華州聯邦參議院議員瑪麗亞·坎特威爾（Maria Cantwell）和華州第一名女性聯邦參議員帕蒂·默里（Patty Murray）今年都不在票選名單上，但是州內的10個眾議員都在競選之列。民主黨人們想要保護和擴展其在內閣的多數席位，而共和黨人想要扭轉這一局面。

目前看來，民主黨人在州內全國眾議員的10個席位中佔了7個，且計劃再增加一人，目標是共和黨人傑米·埃雷拉·博伊特勒（Jaime Herrera Beutler）在華州西南第三選區的位子。政治科學系教授卡羅琳·朗（Carolyn Long）曾在去年沖擊這一席位時敗北，今年她想要再度一試。

與此同時，奧林匹亞（Olympia）地區的第十選區現有一個開放席位，前任眾議員丹尼·赫克（Denny Heck）即將退休，但已宣布要競選副區長。這一席位的競爭已經吸引了一眾民主黨和共和黨競選人。

另外，華州的另外一些行政職位也公開在選，包括宣佈要去投入耶穌會宗教事務而離職的民主黨人賽勒斯·哈比卜（Cyrus Habib）騰出的副州長一席。華州州秘書長金·懷曼（Kim Wyman）和華州財務主管杜安·戴維森（Duane Davidson）是僅有的兩位，經過全州選舉上任的共和黨官員，不過他們即將面對強勁的競爭對手。州參議員，西雅圖選區的蓋爾·塔爾頓（Gael Tarleton）已經公開宣布會競選秘書長 的席位；而州眾議員，費德勒爾韋（Federal Way）選區的邁克·佩里喬西奧蒂（Mike Pellicciotti Y）也向戴維森的財務主管職位發起了強攻。

兩位在全華州內當選，且都對州長一職有想法的的民主黨官員︰司法部長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）和公共土地事務長希拉里·弗朗茲（Hilary Franz），今年也面臨連任競選。而保險事務長邁克·克雷德勒（Mike Kreidler）將會競選第6期連任。公共事務指導負責人克里斯·雷克達爾（Chris Reykdal）和州審計員帕特·麥卡錫（Pat McCarthy）也要競選連任。

與此同時，在華州州議會裡，全部98個州眾議員席位以及26個參議員席位都會實行再選。目前兩個議院裡都是民主黨人佔多數。另外，4個州最高法院內的無黨派席位以及數十個最高法院和上訴法院內的席位都將面臨再選。想查看本週有誰完成了競選建檔，請點擊voter.votewa.gov/CandidateList.aspx 查看州政府秘書長的清單列表。