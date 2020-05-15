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西雅圖市政府根據西雅圖和金縣公共衛生部門的當地健康指令（Local Health Directive），市長珍妮·杜肯（Jenny A. Durkan）宣佈，西雅圖市將免費為易感群體提供超45,000個布製口罩，其中包括無家可歸人士、低收入老年人以及食物銀行工作人員。身為本地最大的僱主之一的西牙圖市府也將為西雅圖市的每一名員工提供布製口罩。從5月18日起，金縣居民在室內公共場所、金縣公交車上以及在難以保持社交距離的戶外場所中（如農貿市場）時，必須配戴口罩或面罩。除了配戴口罩外，居民必須繼續保持良好的衛生習慣和社交距離。

公眾無需為了遵守該指令而去購買布製口罩，可以用任何一塊棉布，如一件T恤衫，來輕鬆製作口罩。 疾病控制與預防中心（CDC）網站有提供何製作布製口罩的介紹。

截至13日下午一時半，西雅圖和金縣公共衛生部門宣佈，金縣確診COVID-19病例總數為7,221例，其中死亡病例有514例。雖然西雅圖和金縣在穩定疫情並減緩 COVID-19傳播上取得了進展，居民仍必須繼續遵守公共衛生指導，以減少病毒在我們社區的傳播。CDC 建議，在諸如西雅圖和金縣此類的社區，容易出現社區傳播，所有人在自己的家之外與其他人接觸而無法保持6 英尺（1.8 米）的距離時，應配戴口罩或面罩來掩蓋鼻子和嘴，以防止病毒不經意地傳播。

市長杜肯表示：「雖然我們已經使情況有所穩定、拯救了許多生命，並且防止了我們的衛生保健系統因不堪重負而崩潰，但我們必須知道，我們社區現在的確診數字與開始實施限制的三月初相比要多很多。這種病毒沒有界限。配戴布製口罩是我們的一項新規範。雖然此類公共衛生要求是新要求，但我們必須遵循此準則。保護我們社區的健康和安全是我們所有人的責任。我非常感謝我們的社區合作夥伴，感謝他們幫助製作、採購並向我們最易感的群體發放布製口罩。在這段前所未有的時期，個人和企業都應當繼續採用、製作和捐贈布製口罩。」

本市45,500個布製口罩來自當地企業，其中有婦女企業、少數民族企業和非營利組織。市政府將與為移民、難民、老年人、殘障人士以及無家可歸人士提供服務的社區組織一起發放這些口罩。該本還將向食物銀行和餐食提供者發放口罩，包括西雅圖公立學校和上門送餐組織Meals on Wheels。另外一些口罩，將在該市的日間衛生中心和庇護所發放。該市的布製口罩分配方案如下：

為經濟適用房提供者分發 5,500 個

為老年人分發 5,000 個

為社區組織分發 15,000 個

為庇護所和衛生服務提供者分發 7,500 個

為食物銀行分發 5,000 個

為小企業分發 1,500 個

為餐食項目分發 6,000 個

雖然金縣捐贈的115,000個口罩及西雅圖市的45,000個口罩，還是不及社區的需求。市長杜肯和金縣行政執行官道·康斯坦丁（Dow Constantine）呼籲，有興趣和有能力的公眾捐贈布製口罩來幫助易感人群的安全和健康。公眾可透過聯合之路（United Way）、金縣捐贈方式（King County Donation Connector）和華州口罩挑戰組織（Washington Mask Challenge）捐贈布製口罩。

市長呼籲所有大型企業提供布製口罩和適當的個人防護裝備（PPE）。同時，州長的「安全啟動」（Safe Start）計劃要求所有的企業提供開展業務所需的個人防護裝備。

公眾若對新發布的在金縣範圍內實行的口罩指令有疑問，請瀏覽 kingcounty.gov/masks。請注意，根據本指令，公眾不應採購N95或其他醫用級別的口罩。這些物資應留給醫護工作者和一線急救人員。想要捐贈 N95 口罩或其他 PPE，請填寫此調查表或給西雅圖市政府發送電子郵件至 PPEdonations@seattle.gov。

此外，請務必注意，有些人因正醫療問題無法配戴口罩，請公眾不要對其歧視。如果你遭遇或見證騷擾或偏見行為，請致電 206-233-7100 向西雅圖民權辦公室（Seattle Office for Civil Rights）反偏見熱線舉報。你也可以在網上舉報，網址為 seattle.gov/reportbias。如果是緊急情況，請立即致電 911。

隨著天氣變暖，鼓勵所有西雅圖居民在公共場合繼續前行（ KeepItMoving） ，其中包括公園、農貿市場和綠道（Greenway）。如需了解公園的最新指南和開放時間，瀏覽 http://www.seattle.gov/parks。