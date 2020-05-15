（JY譯）當醫療機構為患者返回手術室做準備時，當地的血庫正在努力為這些手術收集足夠的血液。西北血液中心（Bloodworks Northwest）表示，自3月1日以來，其血液供應減少了34,000儲存量。目前，血庫的血液儲存量僅夠本地手術、癌症治療等所需的正常量的60％。

「現在，非緊急手手術開始重新安排，需求量也將增加，我們必須通過供應來滿足需求。」 西北血液中心的約翰·耶格爾（John Yeager）說。該中心首席執行官柯特·貝利（Curt Bailey）表示：「如果我們看到血液需求高於歷史平均水平，我不會感到驚訝。」

他們現在得到私人團體的幫助，以滿足血液需求。例如位於吉格港（Gig Harbor）的坎特伍德高爾夫鄉村俱樂部（Canterwood Golf＆Country Club）自願主辦快閃式（Pop-up）捐血活動。貝利說：「這幾乎就像一個流動捐血車，但是現在，在前向指定地點捐血前必須預約。」

坎特伍德（Canterwood）的快閃式捐血車是皮爾斯縣（Pierce）的兩個移動血液驅動器之一。另一個在塔科馬的切尼體育場（Cheney Stadium）。耶格爾說：「我們現在就依靠這一點，特別是隨著迫在眉睫的需求，我們需要更多這樣的地點。」

諾曼底公園（Normandy Park），西部西雅圖，雷德蒙德（Redmond）和埃弗里特（Everett）的團體也在舉辦快閃式捐血活動。根據該中心，目前血存量嚴重短缺，需要所有血型，但最需要O型血，O型血人士被稱為萬用捐血者。有興趣的合資格捐血人士，請致電800-398-7888或schedule@bloodworksnw.org與該中心聯繫。