（Susie 編譯）近來部分人想開「COVID-19派對」的想法著實令人不安。他們的理論是想在疫苗面世之前效仿當年的「水痘聚會」，搞小範圍的群體免疫。針對此荒唐不堪的舉動，專業的醫務和健康衛生工作人員給出了堅決抵制的多項理由。

此事件獲得廣泛關注，是在瓦拉瓦拉（Walla Walla） 衛生工作者反映有人去參加明知有新冠病毒感染者到場的社交聚會之後。醫務工作者指出，事後有不少確診患者被證實參加過此聚會。為此，華州衛生部非常警惕此類打著新冠肺炎旗號的社交聚集。

Luca Upper

最新發布，「COVID-19派對」需要堅決被抵制的十大理由：

第一，群體免疫最好還是靠疫苗。

衛生工作者指出COVID-19是非常危險的病毒，在絕大多數人感染之前，想讓疾病在自身體內循環從而獲得免疫是極度危險的做法。

第二，免疫力會失效。

衛生工作者提出，根據約翰霍普金斯大學公共衛生系的研究表明，如果這次的新冠病毒像之前感染人類的冠狀病毒一樣，那麼感染者的免疫力只會持續幾個月或者幾年，並非永久。

第三，越快並不代表越好。

衛生工作者指出，他們非常不希望看到大家扎堆感染新冠病毒，因為這樣會給醫院和醫務工作者造成太大壓力，而且會剝奪其他患者的就診權利。

第四，COVID-19是致命病毒。這一點只要看一下我們國家和本州的死亡率就知道了。

第五，新冠病毒可不是什麼好玩可以拿來聚會的病毒。

第六，一旦感染，你會極度痛苦。

第七，你可能把疾病傳染給弱勢群體。

華大醫學部傳染病醫生保羅·波丁格（Paul Pottinger）博士強調了這一點。波丁格提出，「你不止會把疾病傳染給免疫力低下的人群並致其死亡，而且也會傳染給免疫力正常的健康人群。這是不可預見，但確定會發生的情況。」

第八，這也是州長英斯利居家隔離令明令禁止的行為。

第九，越多人感染意味著越多商業活動的關閉。

州長和衛生工作者都在觀察州內的確診數量，用以決策下一階段的複工時間。

第十，一旦確診感染，你將要向公共衛生專家解釋感染原因。

衛生工作者指出，如果你被確診，他們就會聯繫你所有的密切接觸者，並對他們進行檢測和隔離，這有多尷尬你可以自己想像。

波丁格提出︰「我真心希望大家可以在現階段照顧好自己，避免接觸新冠病毒攜帶者，更不要舉行什麼新冠派對。我認為合適的COVID-19聚會是在疫苗研發麵世之後，大家重回社會之時。但在那之前，拜託大家不要魯莽行事。」

關於當下一些其他問題:

我們知道新冠病毒可以通過空氣溶膠傳播，那麼當炎熱來臨，很多人會擔心家中的空調使用會不會有利病毒傳播？

瑞典醫院（Swedish Hospital）的伊麗莎白·米德（Elizabeth Meade）博士對此回應道：「這是個很好的問題。但目前我不認為空調的使用會有利病毒的傳播。應該關心的主要問題是家中是否有不屬於中央空調系統的單獨設備。如果它是獨立的可移動設備，就一定要注意保持其清潔。」

上個月CDC的一份研究信中提到了中國廣東的一家餐館，在店內空調櫃機附近就餐的三個家庭紛紛感染了新冠病毒。CDC因此建議餐廳改善店內的空氣循環系統，並保持就餐距離，從而避免病毒在餐廳中的傳播。

而另外一個問題則是世界衛生組織迫切想要澄清的真相：通過飲用甲醇，乙醇，漂白劑等液體用於預防或治愈新冠病毒是極度錯誤和危險的做法。專家補充指出，甲醇，乙醇，漂白劑等都是毒性液體，它們不會殺死病毒，只會傷害你的內臟。世界衛生組織建議的是用此類物品消毒可能觸及的物體表面，殺死病毒，從而保護自己不被感染。米德強調指出，「重申一遍，飲用甲醇，乙醇，漂白劑，肥皂水等都是毫無用處的。它們會傷害到你的身體，並且完全不能幫你防治COVID-19病毒。」