(溫哥華消息)溫哥華的卑詩省山東同鄉會，為表達對護理人員的關心和愛護，最近捐贈1030枚「愛心護耳扣」給護理人員。

前不久，山東同鄉會通過在溫哥華小山苑養老院担任護士工作的該會會員于雪艷得知，以前上班無需戴口罩的護理人員，基於當前新冠疫情的需要，上級要求上班八小時必須佩戴口罩，時間一長不少人感覺耳後被耳繩勒得疼。

此事立即牽動了不少山東同鄉會會員的心，大家決定製作「愛心護耳扣」來幫助有需要的護理人員。三十多位熱心會員開始行動。他們有的捐布料、買扣子，更多的人利用自家現有資源，通過縫紉、鉤織、手工縫製護耳扣，用一針一線來表達對護理人員的關心和愛護！歷時二十多天，會員們將精心製做的1030枚「愛心護耳扣」分三批贈予位於溫哥華和本拿比九家有需要的醫院和安老院，受到護理人員的歡迎，並拍照表示感謝！會員們也為自己製作的小小護耳扣能幫到有需要的護理人員而感到高興和欣慰！

卑詩省山東同鄉會成立於1994年3月，是一個在加拿大B.C.省政府註冊的非政治、非宗教、非黨派、非牟利的華裔社團，凡旅居溫哥華的山東籍華人均可參加。該會主要由來自中國大陸、香港和臺灣移民加國的山東同鄉組成，現有會員七百多名。該會的宗旨是：弘揚齊魯文化，團結本地海外山東人，服務同鄉，豐富會員生活，維護會員合法利益。為促進加拿大與山東省的友誼以及多方面的交流與合作出貢獻。