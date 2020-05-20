文 | Lisa 編輯 | Joelle

五月開始有各種節日，母親節、華人諧音梗的“我愛你”5.20日、父親節等——儘管隔離在家，也別忘了給所愛之人送去祝福。西雅圖地區有很多藝術家和小工坊和商戶，送上一份有本地特色的小禮物，在這個特殊時期一定會是難忘而又充滿了善意的美好祝福。

插畫家本地主題帆布袋

倫敦出生的插畫師和作家Claudia Pearson雲遊世界後定居在紐約布魯克林，她的作品靈感來源於旅行和美食。作品包括茶巾，圍裙，布袋，日曆，筆記本等。







原材料選用100%棉麻，棉帆布及可回收紙張和植物墨水。來看看她畫的西雅圖和波特蘭吧！

購買網址：

https://www.etsy.com/shop/claudiagpearson

https://www.westelm.com/products/lcl-claudia-pearson-city-tote-bags-d4393/

Eighth Generation

Eighth Generation是西雅圖本地第一家印第安羊毛毯公司，旗艦店位於派克市場，由Louie Gong於2008年建立，創建初期Louie在他家客廳為客戶定製鞋子，現在毛毯及周邊產品遠銷全球。

公司屬於華州印第安部落Snoqualmie Tribe，Eighth Generation上周向Seattle Indian Health Board捐獻了超1萬份個人防護用品，其中包括1萬個口罩和300個面部防護罩，為部落社區及醫療人員提供抗疫幫助。

毛毯花紋非常有特色，是極好的伴手禮選擇，也適合自用。

歡迎支持他們：

https://eighthgeneration.com/collections/all

Smith Brothers Farms

西雅圖本地農場Smith Brothers Farms的草莓🍓牛奶🥛季快到了，從2014年上市至今，無添加人工香料的草莓牛奶都是很多家庭的最愛。由於草莓牛奶的受歡迎（並且它是粉色的），農場主受到啟發，覺得這是個為大家科普乳腺癌知識的好機會。於是就有了一年一度的“Drink Pink“活動。

今年已是第五年舉辦，並與Fred Hutchinson Cancer Research Center合作。 4月29日到5月31日，每賣出一升草莓牛奶（限每週送奶上門的客人們）農場將捐款$1到Family Assistance Fund和Fred Hutch，今年的籌款目標是兩萬美金，大家一起#drinkpink#吧！







而且大西雅圖地區本地訂購奶製品雞蛋也很方便，歡迎看官網了解更多信息：

https://www.smithbrothersfarms.com/

此外也可以在他們網站購買Seattle Chocolate特別推出的松露海鹽黑巧克力。銷售利潤的5%將捐助給西雅圖無家可歸者救助站Mary’s Place。農場最新已下架，可在Seattle Chocolate官網購買。

Seattle Seed Company

Seattle Seed Company是個專門賣種子的網站，他們的種子都是有機的，有各種蔬菜，香料，花卉種子。如果宅在家沒事做，可以種點花花草草或者自給自足種蔬菜。









滿30免郵費，每單都有小禮物贈送：

https://www.seattleseed.com/

開瓶紅酒Cheers

Woodinville小鎮以紅酒🍷出名，大小酒莊有130家。受疫情影響，酒莊們面臨巨大挑戰。雖然不能到酒莊品酒，但可以網絡下單，大多數酒莊都有送貨或自取服務。





具體訂酒細節👇：

北歐博物館

北歐博物館線上商店營業中，既有國民品牌Marimekko，代表小精靈姆明的書籍及填圖冊，還有軟糖咖啡巧克力等。







購買：

https://www.nnmstore.org/s/shop

Wing Luke Museum

Wing Luke Museum是歷史悠久的亞太裔美國人文化，藝術和歷史博物館，位於華盛頓州西雅圖唐人街國際區，始建於1967年。它是史密森學會的附屬機構，並且是唯一一家在美國的亞太社區博物館。







最近開通網絡商店，為100多家本地小型企業提供支持。商品包括精選亞太裔美國人以及與之相關的精選書籍，當地藝術家的首飾和飾物等，可以當作禮物送給親朋好友。

線上商店：

https://digitalwingluke.org/shop