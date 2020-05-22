（Yiran編譯）在最近一次巴拉德（Ballard）營地搬遷，引發了人們對公共衛生危機的擔憂之後，西雅圖市議會議員週一（18日）提出了一項緊急預算修正案，以定義在新冠狀病毒大流行期間何時可以撤離營地。

該市在3月曾表示，除非營地造成極大威脅，否則將在很大程度上停止搬遷，以便將重點放在新冠狀病毒社區傳播期間的外展活動上。

但是該立法的主要提案的市議會議員塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）表示，該市在大流行期間最近一次撤離營地表明，3月份的聲明「實際上只是一項聲明」，大流行規定需要在立法中加以正規化。莫拉萊斯的預算修正案也將試圖阻止該市利用對傳染病的擔憂來證明撤離營地是正確的，就像巴拉德的撤離情況一樣。「撤離確實侵擾了一些無家可歸者，」莫拉萊斯說，「整個城市都在討論，因為人們想知道為什麼市政在說一件事而我們正在做另一件事。」

通過預算修正案將需要議會四分之三的讚成票以及詹妮·杜肯（Jenny Durkan）市長的簽名，但市政府對莫拉萊斯的立法持懷疑態度。市長辦公室發言人在一份聲明中說，該立法將「消除該市從根本上保護居民和企業免受COVID-19公共健康與安全問題影響的能力。」

市長發言人卡瑪里亞·高塔爾（Kamaria Hightower）表示：「儘管我們仍在議會中審查擬議的法案，但對立法的初步審查表明，這將增加營地居民和受影響社區的風險。隨著四月巴拉德公共公園周圍帳篷的增加，鄰居開始對他們的健康安全表示擔憂。」官員們指出，要求撤離的原因是對公眾安全和COVID-19疾病傳播的擔憂。

但是，聯邦疾病預防控制中心（CDC）表示，除非COVID-19情況危急，否則地方官員不應該要求撤離營地。CDC稱，清理營地「可能使人們分散到整個社區並與醫療服務提供者斷開聯繫，增加了傳染病傳播的可能性」。

據外展工作人員稱，在2週前的星期六（2日），巴拉德營地已有40多個人居住，他們被警告需要在即將到來的星期一（4日）撤離。到星期一早上，大多數居民似乎已經離開。該市為13個人安排入住收容所，官員表示有足夠的資源來滿足所有收容所的要求。

該法案的共同提案國議員特雷莎·莫斯達（Teresa Mosqueda）說，該市關於搬遷的做法導致無家可歸者搬到社區的其他地方。「如果人們擔心營地的增長使疾病傳播，那麼分散可能會使情況變得更糟。」

西雅圖/金縣無家可歸者聯盟執行董事艾莉森·艾辛格（Alison Eisinger）表示，正如疾病預防控制中心所建議的那樣，西雅圖市和金縣需要緊密合作，以增加可供無家可歸者使用的個人房間數量。艾辛格說：「這座城市沒有辦法為每位無家可歸者提供住房。需要用公共衛生應急響應來應對公共衛生問題。」

擬議中的立法將修改2020年的預算，以便在公共衛生緊急情況下，不得使用任何資金來拆除未經批准的營地，除非滿足拆除條件。如果一個營地構成「極大的健康威脅」（不包括傳染病），則只有滿足以下三個條件的營地才能被拆除︰首先部署公共衛生資源，但該資源沒有解決問題及官員應為只有搬遷才能解決問題。

根據提議的法律，可以拆除營地的另外一些條件包括對居民構成直接危害、對基礎設施造成安全危害、將人行道空間縮小至不足4英尺及阻礙路緣坡道、建築物入口、出口或自行車道。

根據上週發送給無家可歸者外展服務機構的電子郵件，該市計劃本週清理另外位於華埠附近的兩個營地：一個位於小西貢（Little Saigon）專屬於24小時避難所的導航中心（Navigation Center）附近的營地以及一個位於第八大道南邊的營地。在大流行期間，這兩個營地人口數量都在迅速增長。