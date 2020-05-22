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（JY編譯）週二，在紐約針對三個美國男童軍（Boy Scouts of America）地方委員會提起了9起性侵訴訟，這標誌著加大力度向全國委員會施加壓力，以破產程序解決數百宗性侵索償訴訟。

隨著紐約州從上週五開始按地區逐步復工，某些地區的法院能夠恢復處理民事案件。協調該訴訟的律師之一，律師事務所位於西雅圖的邁克·普福（Mike Pfau）表示，預計當紐約其他地區、新澤西州和加利福尼亞州的法院重新復工後，將會有更多的訴訟。另外兩家律師事務所，俄勒岡州的Crew Janci LLP和芝加哥的Hurley McKenna＆Mertz，也表示總共可能有高達數百起此類訴訟。

破產法官勞裡·塞爾伯·西爾弗斯坦（Laurie Selber Silverstein）曾發出禁令，禁止律師在6月8日前，繼續對地方委員會提起訴訟。但是幾位律師表示，除非委員會的財務信息被完全披露，否則他們將敦促取消禁令，並同意為遭受性侵犯的成員向童軍的賠償信託基金提出巨額索償。

今年2月18日，美國男童軍向特拉華州聯邦法院根據美國破產法第11章申請破產保護，以成立賠償信託基金。該組織表示，申請破產保護旨在補償性侵受害者，建立一個賠償信託基金來執行這一過程。當時有數十名律師代表數千名男子尋求賠償，這些人說他們幾十年前曾被童軍首領或其他領導人性騷擾，但現在才有資格起訴，因為他們所在的州的限制法規最近發生了變化。該組織申請破產保護時說，擁有大量財產和其他資產的261個地方委員會是獨立的法人，在特拉華州案中不應被視為債務人。

週二的訴訟涉的三個男童軍地方委員會為︰Leatherstocking Council, the Baden-Powell Council and the Seneca Waterways Council。這三個委員會的領導人拒絕對新訴訟發表評論。其中兩個委員會將查詢交由男童軍總會發表。

根據法庭文件，自1920年代以來，已有7,800名前童子軍領隊對12,000多名男童進行性侵。這些性侵個案發生在童軍對所有工作人員和志願者採用強制性犯罪背景調查和預防濫用培訓以及規程之前，大多數較新的案件可以追溯到60年代、70年代和80年代。

美國童子軍協會成立於1910年，是美國最大的青少年組織，擁有5歲至21歲成員近220萬名以及約80萬名志願者。受性侵醜聞等因素影響，過去十年，美國童子軍協會成員數量持續減少。