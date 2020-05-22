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（綜合報導）總統特朗普拒絕18日世界衛生組織（WHO）舉辦的世界衛生大會（WHA）演說的邀請，同日在個人的推特上，以公開署名信的方式，致信WHO總幹事譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus），指WHO在新冠疫情中未善盡職責及偏袒中國，如果WHO不承諾在未來30天內作出重大的實質性改革，美國將永久停止對世衛組織的資助，並重新考慮退出世衛。

特朗普在公開信中直指世衛過分倚賴中國，細數世衛在疫情大流行期間錯過多次訊息提醒，包括台灣曾向世衛示警病毒可能人傳人，但他指控世衛並未分享這些資訊。譚德塞在WHA開幕會議上表示，世衛很早就針對疫情發出了警報。他強調稱，「世衛很早就通知了各國，並在10天之內發佈了針對醫護工作者的指導，並於1月30日宣佈了全球衛生緊急狀態，這是我們針對公共衛生事件的最高警報級別。 當時，中國境外的確診病例不到100例，亦沒有死亡病例。」

據英媒《BBC》，特朗普最新公開信對世衛的指控重點如下：

習近平曾向世衛施壓，要求後者不要宣佈該新冠疫情為緊急情況。世衛組織一開始接受習近平的要求，但後來隨著疫情蔓延而被迫宣佈緊急情況。

世衛2月3日稱中國疫情感染其他國家的風險很低，所以沒必要封關。中國也在2月3日強烈施壓，試圖要求各國解除相關旅行禁令。直到3月3日世衛仍堅持說，新冠病毒感染性比流行性感冒低，被感染者48小時就會發病，因此無需憂慮無症狀者的傳染風險。種種資訊都來自於中國研究的證據，最後都被證明為致命之錯誤訊息。直到4月11日，世衛才宣佈新冠為全球大流行疾病，這時全球死亡人數已經超過4000，感染者超過了10萬，疫情已經擴散到了114個國家。

可能是因為政治因素，台灣官方在12月31日告知世衛有關武漢地區出現人傳人的新型病毒的訊息，但世衛沒有將這信息告知給全球。

世衛「令人好奇」地堅持表揚中國在防疫過程的透明性。但直到現在中國仍拒絶共享凖確及時之數據。

譚德塞忽略在中國發生的幾起有關種族歧視爭議的事故，卻反而沒有根據的批評台灣對其種族歧視。據報導，在中國發現兩名尼日利亞人確診後，許多當地的非洲人面臨種族歧視。

WHO這個組織若要進步，唯一的方法，就是必須展現「獨立於中國」的公信力。

特朗普還在公開信後段使用前任世衛官員的作為進行比較，認為「比防疫失敗更令人沮喪的是世衛明明可以做得更好。就在幾年前，在前幾任總幹事的帶領下，世衛向全球展現出它能提供多大的幫助：2003年SARS於中國爆發期間，世衛前秘書長布倫特蘭德（Harlem Brundtland）勇敢地宣佈55年來首個緊急旅行警報，呼籲全球不要前往疫情發源地（中國南部），她亦毫不猶豫地批評中國試圖隱瞞疫情，為全球健康帶來風險。」

這不是特朗普第一次指責中國應對不力導致世界遭殃。由於疫情給美國帶來巨大的人員傷亡和經濟損失，美國政府加大火力抨擊中國當初隱瞞疫情，應對不力，進而導致全球遭殃。美方還醖釀向中國索償。

對於美國的指控和批評，中國方面一直予以否認和反駁，中國外交部發言人趙立堅5月20日在記者會上說，國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。趙立堅還說，美方應致力於早日戰勝病毒。他稱「我們奉勸美方一些政客多反躬自省，停止政治操弄，將精力用在挽救更多生命上。」

這次新冠疫情給全球帶來巨大人員傷亡，美國約翰斯．霍普金斯大學公布的實時統計數據顯示，截至5月20日，全球確診人數高達492萬宗，死亡病例高達32.3萬宗例。美國是全球疫情最嚴重的國家，確診病例高達152.8萬宗，死亡病例高達9.1萬宗。

對於美國成為受此次疫情影響最嚴重的國家，特朗普表示，「當你（記者）說我們在確診病例數字上領先時，那是因為我們比其他任何國家進行了更多的新冠病毒檢測。從實際的數字看，我們的確診病例數量比大多數國家多得多。我們現在有很多確診病例，（但）我不把這看成一件壞事，在某種意義上，我認為這是一件好事，因為這意味着我們的檢測更好。」

特朗普表示，「如果我們只進行100萬次檢測，而不是1,400萬次檢測，我們的確診病例數就會少很多。我認為這是一種榮譽勛章。真的，這是榮譽勛章。這是對許多專業人士所完成的病毒檢測及所有工作的極大敬意。」