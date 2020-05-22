（JY譯）根據一家生物技術公司的一項新研究，一名17年前患有嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）的康復者，可以幫助科學家尋找抗擊新型冠狀病毒SARS-CoV-2的療法。研究人員發現，該名SARS康復者的血液樣本中含有一種抗體，該抗體似乎也可以抑制SARS-CoV-2。

抗體是人體對病原體免疫反應的一部分。根據參與這項研究的華盛頓大學醫學院的一份聲明，研究人員稱為S309的這種特殊抗體具有很強的結合能力，可以抑制SARS-CoV-2上的棘突蛋白（Spike Protein）進入細胞。另一參與這項研究瑞士的維爾生物技術公司（Vir Biotechnology）指，該公司正在根據研究結果開發治療劑。

由於這項研究是在實驗室進行的，因此需要進行更多的臨床研究，以證明該抗體是否能有效對抗人類的SARS-CoV-2。聲明說，但是維爾生物技術公司已經快速跟踪了抗體的開發和測試，希望可以在人們身上進行臨床試驗。

這項研究論文5月18日在《自然》雜誌上發表。在研究的25種抗體中，研究人員發現了幾種可以與SARS-CoV-2結合的抗體，特別是一種S309，是一種「特別強有效的」中和抗體。把S309與其他效力較低的抗體結合在一起，就能鎖定病毒中的棘突蛋白，從而降低其變異的可能性。作者說，當研究人員將S309與對SARS-CoV-2活性較弱的其他抗體結合使用時，這種「抗體混合物」進一步增強了SARS-CoV-2的中和作用。 他們說，這種雞尾酒可以用作高暴露於COVID-19風險人群（例如醫護人員）的預防性治療，也可以用作重症患者的治療。

當前，許多實驗室正在尋找「中和抗體」（可阻止病原體感染細胞）作為COVID-19的治療方法。但是，與以往的大多數研究在患有COVID-19的人中尋找這些抗體的研究不同，這項新研究是在2003年的SARS感染者中尋找這些抗體的。研究人員自2004年以來一直在研究此人， 先前鑑定出針對SARS的中和抗體。這項研究的共同作者，華盛頓大學醫學院生物化學助理教授戴維·韋斯勒（David Veesler）說：「與其他研究相比，這使我們能夠迅速地預防新冠病毒感染和擴散。」