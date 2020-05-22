（本報訊）新冠病毒疫情全美肆虐的今天，曾在華州本地和全國范圍內應對新冠病毒大流行事務中做出極大貢獻的華盛頓大學醫學中心（UW Medicine），其一系列努力包括創建廣泛使用的COVID-19模型並處理華盛頓州的大部分診斷測試，如今也陷入了嚴重的經濟困難和危機。華大醫學中心擁有約30,000名員工。

上週一，據華大醫學中心首席執行官保羅·拉姆西（Paul Ramsey）的一封郵件透露，由於流感大流行而造成該醫療系統，迄今遭受的經濟損失可達前所未有的5億美金之多。拉姆西計劃彌補這些損失的方法包括︰裁員、放無薪假、招聘限制、高層管理人員減薪等。拉姆西指出︰「新冠疫情對華大醫學部的影響會極大威脅到我們的資金穩定性。」他同時也是華盛頓大學醫學院、港景醫療中心（Harborview）和山谷地區醫療中心（Valley Regional）的管理監督者。

一週後，18日，拉姆西宣布對1,500名專業和非工會員工進行為期1至8週的無薪休假，其中包括管理和行政人員。其他擬議的節省成本的措施包括降低高管的薪水、暫停所有非「關鍵任務」（mission-critical）的資本項目、凍結與患者護理無關的任何工作招聘以及暫停所有可自由支配的支出。華大醫學中心和診所主席麗莎·勃蘭登堡（Lisa Brandenburg）說，管理層和工會將在本週就工會員工的休假進行相討，並可能在本週結束前達成協議。

拉姆西上週的預算公告中提到「削減全職員工」（full-time employee reductions），但尚不清楚華大醫學中心是否會裁員。該機構每月支付大約9000萬美元的工資。從現在到八月，無薪休假預計將節省1500萬美元。拉姆西說：「我們現在正在採取這些臨時措施，盡可能保留更多的工作崗位。」

「我從未想過我們的醫療領域會發生裁員情況，我們一直尋求幫助。」港景醫療中心擁有31年醫學經驗的神經超聲醫師塔米·阿爾巴尼斯（Tammy Albanese）說 。她的經理上週宣佈，兩名員工需進行無薪休假。阿爾巴尼斯自願參加休假，然後她的工會SEIU1199NW介入，並要求華大醫學中心停止與會員進行單獨交流並進行相議。幾位工會領導人表示，他們向華大醫學中心發送了「停止並阻止」（cease and desist）信，並威脅要就不公平的勞工做法提出申訴。另外有工會指出，COVID-19給醫護人員帶來的壓力，加劇了緊張局勢。

拉姆西引用了造成這一經濟危機的三大主要原因：

新冠疫情下治療重心全部轉移到了新冠肺炎病人的救治中，其他非急診和擇期手術被取消造成的收入損失。

為應對新冠疫情而增加的新開支，比如購買個人防護用品和檢測用品。

失去了推行新醫療項目的機會，從而難以實現提高醫療效率的同時節省開支。

這種損失在今年3月新冠病毒最初在華州被發現時就開始了，各項應對舉措衝擊了整個華大醫學中心系統。拉姆西提到，華大醫學中心僅4月份的淨收益就損失了5千萬美金。根據華大醫學中心的財政預算回顧報告，這種收入損失是該機構經濟損失的最重要組成部分。上週管理者們討論該機構2021年財政預算問題，本該7月1日號開始的預算週期在疫情的影響下被推遲到了9月。而其2020年的財政預算是58億美金。

拉姆西提到，華大醫學中心將會努力包括從聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management AgencyFEMA）、《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》（the CARES Act）、以及醫療預支項目在內的聯邦和州政府項目那裡尋求幫助。同時也將從其緊急事務應對基金那裡尋求慈善資助。隨著資金的後續注入，華大醫學中心的各項設施也會慢慢恢復醫療服務。

對此項決定深表遺憾和無奈的同時，拉姆西表示這一過程中將做到絕對透明和公正，同時也會採取支持和幫助員工們渡過這一難關的所有可行措施。這次的新冠疫情讓華大醫學中心經濟受挫，舉步維艱。而且疫情帶來的財政困難在其與華大醫務人員工會產生的針對醫務工作者的工作環境改善、薪資水平提高的焦灼談判上雪上加霜，是整個系統和醫務人員的壓力倍增。

拉姆西表示，將繼續全力以赴抗疫工作，包括：

華大醫學病毒學實驗室的診斷和抗體測試。

支持弱勢人群的COVID-19測試。

與西雅圖市和金縣公共衛生部門的合作關係，用於西雅圖冠狀病毒評估網絡（SCAN）項目。 （SCAN上週被美國食品和藥物管理局擱置，但一位發言人表示該項目有望盡快恢復測試。）

COVID-19患者的臨床護理。

擇期手術定於本週緩慢開始。該機構的首席財務官杰奎琳·卡布（Jacqueline Cabe）告訴董事會，華大醫學中心預計到本月底將完成其正常的擇期手術量的10％，並可能在9月全面運作。

除了華大醫學中心外，華州多個醫療機構亦實行無薪休假，包括基於塔科馬的醫療系統MutiCare、東區的Overlake醫療中心、弗吉尼亞梅森醫療中心（Virginia Mason Medical Center）等。對此，有多個工會及醫療人員表示擔憂，因為美國的醫療人員本來就面臨著人手短缺的困境，現在因醫療機構巨大的經濟壓力下，不得不對醫療人員進行無薪休假，患者能否得到適當的護理。