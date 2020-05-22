（JY編譯）西雅圖公立學校表示，現在有一個獨特的機會，可以讓學生在整個暑假期間參與學習。春季課程因新冠疫情，以線上學習中渡過，表明了學生的適應能力。因此，西雅圖公立學校總監丹尼斯·朱諾（Denise Juneau）說，該地區正在向所有學生提供線上暑期課程。暑期課程將在7月6日到8月7日進行，每天學習一個課程。

朱諾說：「在我們的計劃中，讓所有學生都有學習的機會是非常重要，所以我們必然提供所需的一致性和可預測性。重點在於有色學生，特別是非裔美國男孩和男青少年，並真正專注於種族平等。」

朱諾和學校負責人惠思·耶塞（Wyeth Jessee）在Facebook上宣佈了這一消息，後者說，他們想更多的學生註冊暑期課程，因此他們創建了一個簡單的學習課程。初中學生和高中生的課程包括10堂數學課和10堂英語課程。

一年級至五年級的學生將有更多的暑期課程。除了10堂數學課程和10堂閱讀和寫作課程外，還將獲得5堂社交和情感技能（Social and emotional learning ，SEL)課程，內容包括社交互動、美德、價值觀和公民身份。

耶塞說：「有些學生確實需要一些更深入的社交情感學習、諮詢或心理健康服務，我們將與我們的社區合作夥伴一起提供一些現場或視頻諮詢服務，以促進學生的心理健康。」該地區有數十名老師會參與暑期課程，耶塞表示，其中還包括每週一次的實時網路教學及與學生進行電話通話。

耶塞指這是為即將到來的20-21學年做好準備。另外，他們將繼續與多個社區建立合作夥伴關係，以確保有需要的學生有免費餐食、為有需要的學生提供電腦以及為他所稱的超級閱讀者（super readers）提供書籍和獎勵。