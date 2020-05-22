© GEORGE FREY / AFP VIA GETTY IMAGES

（綜合報導）美國總統特朗普18日在白宮的一次會議上對外透露，他本人已定期服用一種未經科學認證的藥物——羥氯喹（Hydroxychloroquine），已有一週半時間，每天一片，目的是為了預防感染新冠病毒，外界一片譁然。特朗普還透露，他每天服用鋅片和單劑量的預防感染的抗生素——阿奇霉素（Azithromycin）。當他被問及這些是不是白宮醫生的推薦藥品時，特朗普說是他自己要求的。總統的專職醫生肖恩·康力（Sean Conly）通過白宮發表聲明說，特朗普總統「身體非常健康並且完全沒有症狀」。

美國民主黨眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）5月18日在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時回應說：「他是我們的總統。我希望他不要服用沒有經過科學家批准的藥，特別是他所在的年齡組和體重組。」參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也認為特朗普服用羥基氯喹的決定「魯莽」。舒默在出席美國MSNBC電台節目時說：「我知道他說他服用了，不管他是不是（服用了），都是魯莽的，魯莽的，魯莽的。它給了人們虛假的希望，讓人們避開了真正的醫療護理，而且實際上會給人們帶來麻煩。他所做的一切很危險。」

美國Politico新聞網站也報道稱，健康專家對特朗普使用未經證實的藥物感到震驚，稱這是「瘋狂之舉」。多倫多大學臨床藥理學主管朱林克（David Juurlink）說，「在我看來，這似乎是一件瘋狂的事情，如果這種藥物沒有副作用，這將是一件合理的事情。」

羥氯喹是甚麼？

羥氯喹是一種廣泛使用在治療瘧疾的藥物，早在1955年在美國核准使用。它與另一款真正稱為奎寧（Quinine）的藥物相同，能抑制瘧色素的結晶化，讓具細胞毒性的瘧色素在瘧原蟲體內累積，導致瘧原蟲死亡。而由於羥氯喹被發現會同時影響細胞溶酶體的酸鹼值，起到緩解炎症反應的作用，羥氯喹亦被使用在治療類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等與自身免疫系統導致的病症。

美國食品和藥品管理局（FDA）4月份曾發出指引，稱羥氯喹「沒有顯示出對新冠病毒的安全性和有效性」。FDA還引述研究報告說，此藥可能在新冠病毒感染者中造成嚴重的心律問題。疾病控制中心（CDC）表示，目前對新冠病毒沒有獲得許可的治療藥品，也沒有預防藥品。世界衛生組織（WHO）也表示，沒有確切證據顯示羥氯喹對新冠病毒有效。

羥氯喹與新冠肺炎的關係

由於羥氯喹具有影響細胞溶酶體的酸鹼值作用，對依賴細胞體內複製繁殖的病毒或能起一定作用。因此在疫情爆發初期，已有科學家研究藥物能否對抗新冠病毒。最早在2月有實驗指出，羥氯喹可阻止新冠病毒入侵細胞，不過實驗在實驗室進行，而非在人體實驗。同時間，因羥氯喹能緩解炎症反應，對阻止新冠病毒狀況惡化或能起一定作用。

使用羥氯喹治療新冠肺炎的實驗在全球各地展開，但實驗結果參差。有報告指藥物能緩解症狀，亦有報告指未能起作用，部分甚至出現病情惡化案例。不過由於羥氯喹相當安全，因此FDA批准在醫學的密切監察下，容許使用羥氯喹治療及實驗。這並不意味著FDA認為這些藥物肯定有效。這只意味著在一些特定情況下醫院可以要求獲得並使用政府藥庫中的這類藥品來治療新冠病人。