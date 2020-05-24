隨著華州不少地方進入復工第二階段，5人以下戶外活動被允許，最近朋友圈、Instagram裡不時看到大夥外出放風的打卡照片——想必不少人自蹲家令後已經憋坏很久了。而西雅圖入夏后雖然溫度依舊非常隨性，但隨著日照時長顯著增加、陽光終於慷慨普照，大家可以擇機去公園、山路和開放空間釋放壓力、呼吸新鮮空氣並獲得維生素D。

出發之前了解：儘管這些設施和區域對健康有益，我們依然需要遵守一些規範來保護自己和他人避免接觸COVID-19。如果Memorial Day的小長假有出門走走的打算，記得瀏覽以下由CDC提供的出行活動指南——

可以：

前往您家附近的公園

出發前做好準備

至少與他人保持6英尺的距離（“社交距離”），並採取其他措施來預防COVID-19

在游泳池周圍和游泳池內安全玩耍。保持自己與他人之間的距離

禁止：

前往公園，如果您正在生病或最近接觸過COVID-19

前往人多的公園

使用遊樂場

參與有組織的活動或運動

禁止：在生病或最近接觸過COVID-19的情況下前往公園

如果您因感染COVID-19而生病、最近接觸過COVID-19患者（14天以內）、或者只是不舒服，不要參觀公共區域，包括公園或休閒娛樂設施。

生病時遵守建議措施。

可以：前往您家附近的公園

遠距離前往公園可能造成COVID-19傳播，因為：

因為大多數出行要求您行程中停下來或與他人近距離接觸。

出行還可能讓您接觸被COVID-19病毒污染的物體表面。

禁止：前往人多的公園

不要參觀無法始終與他人保持至少6英尺距離的公園。

可以：出發前做好準備

州級或本地公園

州和本地相關部門會決定是否開放公園和其他休閒娛樂設施。提前與公園聯繫，確定哪些區域或服務開放，例如衛生間設施和優惠情況，並帶上您需要的東西。

國家公園

國家公園服務單獨確定各個國家公園是否對外開放。請與各自公園系，以獲取具體詳細信息，在許多情況下，遊客中心、優待區和衛生間設施可能會關閉。

沙灘或其他游泳區域

州和本地相關部門將決定是否開放自然水景和沙灘或游泳區域。請分別與各沙灘或游泳區域聯繫獲取詳細信息。

可以：與他人保持6英尺的距離（“社交距離”）並採取措施預防COVID-19

如果公園、海灘或休閒娛樂設施對外開放，您可以正常參觀，只要您保持社交距離並採取日常措施，例如勤洗手並在咳嗽和打噴嚏時遮住口鼻。參觀公園、海灘或休閒娛樂設施時遵守以下措施：

始終與他人保持至少六英尺的距離。最好選擇開放區域、山路和小徑。避免進入人多的區域。

避免與家庭成員以外的其他人聚集。

經常使用肥皂和水洗手，持續至少20秒，特別是在便後、飯前和擤鼻涕、咳嗽或打噴嚏後。

如果沒有肥皂和水可用，攜帶含至少60%酒精的免洗手消毒液。

禁止：使用遊樂場

請勿使用遊樂場，包括州、本地或國家公園內的水上游樂場。

使用遊樂場可能導致COVID-19傳播，因為：

他們通常很擁擠，可能輕易超出建議的聚集指南範圍。

可能無法保持物體表面清潔和消毒狀態。

病毒可能通過兒童接觸污染設備然後用手觸摸眼口鼻而傳播。

禁止：參與有組織的活動或體育運動

通常在公園場地、開放區域和球場進行的大多數例如籃球、棒球、足球和橄欖球的活動和體育運動，將不建議舉行。這些活動和運動通常要求來自不同家庭或居住單元的教練和運動員近距離接觸，這就增加了他們的COVID-19暴露風險。

可以：在游泳池周圍和游泳池內安全玩耍，並保持自己和他人之間的距離

沒有證據表明COVID-19可以通過水傳播給人類。對泳池正確的運營、維護和消毒（氯或溴）應可殺滅COVID-19。

游泳或其他水上活動是健康生活所需的極佳鍛煉活動。如果您沒有生病或出現COVID-19症狀，可以安全使用游泳池，只要您採取措施減少COVID-19的傳播。

通過與他人間隔至少六英尺（兩米）來保持社交距離。

避免超過10人的大型集會。

使用肥皂和水洗手保持手部清潔，特別是在便後、飯前和擤鼻涕、咳嗽或打噴嚏之後。如果沒有肥皂和水可用，使用含有至少60%酒精的免洗手消毒液。

游泳確實會帶來一些健康風險。訪問CDC健康游泳網站獲取相關信息，幫您預防疾病和溺水，同時享受游泳帶來的樂趣與健康益處。