西雅圖警察局的偏見犯罪調查部門，希望公眾能提供一宗發生在5月16日下午4時15分，在西雅圖市中心第三大街和斯圖爾特街附近（3rd Avenue and Stewart Street ，近Bell Town區域）襲擊案的線索。

西雅圖警方發布了路邊監控拍攝下的視頻，畫面中可看到一亞裔年輕男士和其女伴在人行道正常行走，但突然被一名迎面走來的男子大力推搡並被粗魯揭掉眼鏡和口罩。嫌疑人對2名亞裔的受害者說︰「都是你的錯」。亞裔男士後與襲擊者理論，期間襲擊者再次試圖推搡，但被亞裔男士反擊喝走。

（具體視頻和警方文字敘述可前往https://spdblotter.seattle.gov/2020/05/20/bias-crimes-investigators-seek-help-identify-suspect-in-downtown-attack/）

爭執中亞裔男士手部受到輕傷。此後他們前往警局報案。如果對於襲擊嫌疑人有任何線索，歡迎撥打西雅圖警局電話：206-233-5000

而位於Renton的日本超市Uwajimaya近期也遇到了騷擾。本週一，一名男子因不遵守該超市的口罩規定被店員勸阻；此後他騷擾了店員還試圖盜竊，並在超市停車場揮舞刀具、威脅會回到這裡開槍。當天這名男子在警方趕到前逃走，於第二天持斧頭重返Uwajimaya時被逮捕。

Renton警方表示這名男子此前一直呆在附近Red Lion酒店中——這間酒店近期被金縣政府徵用、為無家可歸者提供住處，目前有逾200名未感染Covid-19的人被安置在這裡。

由於此地無家可歸者人數激增，區域治安也出現了問題，比如新增店鋪盜竊案件和流浪漢人數保持同步，都是原來的三倍。

Uwajimaya的CEO Denise Moriguchi表示，為了應對這種狀況，超市將投入更多的安保巡邏。而她同時質疑臨時庇護所的社會服務措施是否足夠，否則的話對於整個社區而言這仍是個危險。而Renton政府也表示這個無家可歸者庇護所一直在耗費城市的警力和其他的社會資源，並希望金縣政府能夠兌現在7月9日移除這個臨時庇護所的承諾。

但令人焦慮的是，在最近一次Ballard營地搬遷引發了人們對公共衛生危機的擔憂之後，本週一西雅圖市議會議員提出一項緊急預算修正案，以阻擾在這個特殊時期清除無家可歸者營地。

西雅圖市曾在3月表示，除非無家可歸者營地對社區造成極大威脅，否則將多半停止搬遷，以便將重點放在冠狀病毒社區傳播期間的其他工作上。

但市議員塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）表示，最近西雅圖清除無家可歸者營地的行動表明，3月份的聲明“只是一項聲明而已”，需要通過立法來保證。她遞交的預算修正案也試圖阻止西雅圖利用對疾病傳播擔憂來證明撤離營地是正確的——“清除營地侵擾了一些無家可歸者，”她聲稱，“整個城市都在討論，因為人們想知道為什麼市政在說一件事而我們正在做另一件事。”

通過預算修正案將需要議會四分之三的讚成票以及詹妮·杜肯（Jenny Durkan）市長的簽名，但政府對莫拉萊斯的立法持懷疑態度。市長辦公室發言人在一份聲明中說，該立法將“消除該市從根本上保護居民和企業免受COVID-19公共健康與安全問題影響的能力。”

市長發言人卡瑪里亞·高塔爾（Kamaria Hightower）表示：“儘管我們仍在議會中審查擬議的法案，但對立法的初步審查表明，這將增加營地居民和受影響社區的風險。隨著四月Ballard公共公園周圍帳篷的增加，鄰居開始對他們的健康安全表示擔憂。官員們指出，要求撤離的原因是對公眾安全和COVID-19疾病傳播的擔憂。”

但是，聯邦疾病預防控制中心表示，除非COVID-19情況危急，否則地方官員不應該要求撤離營地。 CDC稱，清理營地“可能使人們分散到整個社區並與服務提供者斷開聯繫”，“增加了傳染病傳播的可能性”。

據工作人員稱，在5月2日星期六之前，Ballard營地已有40多個人居住，他們被警告需要在即將到來的星期一撤離。到星期一早上，大多數營地居民似乎已經離開。而目前西雅圖有13個庇護所，官員表示有足夠的資源來滿足所有庇護所的要求。

該議案的共同提案人市議員特雷莎·莫斯達（Teresa Mosqueda）說，西雅圖市關於搬遷的做法導致流浪者搬到社區的其他地方。 “如果人們擔心營地的增長使疾病傳播，那麼分散他們可能會使情況變得更糟。”

西雅圖/金縣無家可歸者聯盟執行董事艾莉森·艾辛格（Alison Eisinger）表示，正如疾病預防控制中心所建議的那樣，西雅圖市和金縣需要緊密合作，以增加可供無家可歸者使用的個人房間數量。

擬議中的立法將修改2020年的預算，以便在公共衛生緊急情況下，不得使用任何資金來拆除未經批准的營地，除非滿足拆除條件。

根據提議的立法，可以拆除營地的另外一些條件是：對居民構成直接危害，對基礎設施造成安全危害，將人行道空間縮小至不足4英尺，限制路緣坡道，建築物入口，出口或自行車道。

根據上週發送給無家可歸者服務站的郵件，西雅圖計劃本周清理另外兩個營地：一個位於Navigation Center，一個位於Little Saigon的24小時避難所，以及一個位於第八大道南邊的營地— —在這段時間，兩個營地的面積都在迅速增長。

目前有西雅圖中國城代表在Change.org發起反對市議會通過塔米·莫拉萊斯（Tammy Morales）主導的CB 119796議案。不然的話將會給已經脆弱不堪的中國城區域帶來更多治安隱患——我們在前段時間的微信推送裡還提到本地藝術家為了減輕仇恨犯罪對中餐館影響，在一些飯店外的木柵欄精心繪製了塗鴉（歡迎回顧推送“西雅圖自救行動”）。

願意聲援的朋友可以前往下列網址、或點擊文末原文鏈接在change.org上簽字：

https://www.change.org/p/seattle-city-council-chinatown-international-district-petition-to-protect -our-safety-269d96ae-39f9-46d8-91a8-8c5a476e20f3

最後，編輯部提醒大家在近期出行注意安全之外，如果碰到任何仇恨/偏見犯罪，包括且不限於遭遇種族歧視言論、騷擾行為、另包括網絡侮辱、塗鴉等，請通過西雅圖市政府反歧視熱線電話反映。萬一遭遇類似本文開頭的嚴重騷擾行為，請報警。息事寧人會更助長hater的氣焰。

另外編輯部與西雅圖移民及難民署有長期媒體合作，我們也可以幫您傳達。歡迎在本文評論區或郵件至info@seattlechinesetimes.com。