(新華社北京5月25日電) 十三屆全國人大三次會議25日下午在人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

習近平、李克強、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正、王岐山等出席會議。

受全國人大常委會委託，栗戰書委員長向大會報告全國人大常委會工作。他指出，新冠肺炎疫情發生以來，全國人大常委會堅決貫徹黨中央決策部署，迅速行動、依法履職，作出關於全面禁止野生動物非法交易和食用的決定，部署啟動強化公共衛生法治保障體系的立法修法工作，主動宣傳解讀疫情防控法律，為疫情防控和經濟社會發展提供法律支援。

新華社北京5月25日電 十三屆全國人大三次會議25日下午在人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

習近平、李克強、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正、王岐山等出席會議。

受全國人大常委會委託，栗戰書委員長向大會報告全國人大常委會工作。他指出，新冠肺炎疫情發生以來，全國人大常委會堅決貫徹黨中央決策部署，迅速行動、依法履職，作出關於全面禁止野生動物非法交易和食用的決定，部署啟動強化公共衛生法治保障體系的立法修法工作，主動宣傳解讀疫情防控法律，為疫情防控和經濟社會發展提供法律支援。

栗戰書指出，常委會工作還存在一些差距和不足。我們將虛心聽取代表和各方面意見建議，不斷加強和改進各項工作。

栗戰書在報告中強調，人民代表大會制度是支撐國家治理體系和治理能力的根本政治制度。要始終堅持和完善人民代表大會制度，不斷豐富人民代表大會制度的實踐特色、時代特色，把制度優勢轉化為國家治理效能，通過人民代表大會制度把國家和民族的前途命運牢牢掌握在人民手中。

栗戰書指出，2020年，我們黨將帶領人民實現第一個百年奮鬥目標。常委會要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，緊扣推進國家治理體系和治理能力現代化，緊扣統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，緊扣決戰決勝脫貧攻堅目標任務、全面建成小康社會，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，堅持穩中求進工作總基調，依法履職盡責，推動人大工作不斷取得新成績新進展。

栗戰書從六個方面對今後一個階段的主要任務進行了闡述：確保憲法全面實施；加強重要領域立法；依法做好監督工作；支持代表依法履職；積極開展對外交往；加強常委會自身建設。

最高人民法院院長周強代表最高人民法院作工作報告時說，2019年，最高人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞「努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義」目標，堅持服務大局、司法為民、公正司法。最高人民法院審結案件3.4萬件，地方各級法院審結、執結2902.2萬件。

周強從八個方面報告了2019年主要工作：一是全面貫徹總體國家安全觀，推動建設更高水準的平安中國；二是堅定不移貫徹新發展理念，服務經濟社會持續健康發展；三是堅持司法為民、公正司法，維護社會公平正義；四是構建便民高效的矛盾糾紛化解機制，積極參與社會治理；五是鞏固「基本解決執行難」成果，保持執行工作高水準運行；六是深化司法體制改革和智慧法院建設，不斷提高司法品質、效率和公信力；七是堅持革命化、正規化、專業化、職業化方向，大力加強人民法院隊伍建設；八是自覺接受監督，加強和改進人民法院工作。

周強說，2020年人民法院工作任務是著力服務保障常態化疫情防控和全面恢復經濟社會秩序，精准服務做好「六穩」工作、落實「六保」任務；著力服務更高水準的平安中國建設；著力服務經濟高品質發展，緊扣決戰決勝脫貧攻堅和全面建成小康社會目標任務強化司法服務；著力加強民生司法保障，堅決依法糾正就業中地域、性別等歧視，堅決依法糾正無故解除新冠肺炎患者勞動合同關係的行為；著力推進審判體系和審判能力現代化，深化司法責任制綜合配套改革；著力建設忠誠乾淨擔當的過硬法院隊伍。

最高人民檢察院檢察長張軍代表最高人民檢察院作工作報告時說，去年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人大及其常委會有力監督下，最高人民檢察院講政治、顧大局、謀發展、重自強，各項檢察工作取得新進展。報告分別介紹了檢察履職戰「疫」情況、2019年工作回顧和下一步工作安排。

張軍說，2020年2月至4月，檢察機關共批准逮捕涉疫刑事犯罪3700餘人、起訴2500餘人，辦理相關公益訴訟案件2800餘件。2019年，全國檢察機關共辦理各類案件314萬餘件，同比上升9.7%。一是積極參與、促進國家治理，為經濟社會發展大局服務。堅決維護國家政治安全和社會穩定，嚴格依法推進掃黑除惡專項鬥爭，扎實服務打好三大攻堅戰，更實支援企業經營發展，積極作為促創新，扎實推進反腐敗鬥爭，用真情落實群眾來信件件回復制度，立足辦案引領社會法治觀念。二是跟上、適應時代發展，扎實履行法律監督職責。努力做優刑事檢察、做強民事檢察、做實行政檢察、做好公益訴訟檢察。三是狠抓自身建設，提升檢察履職能力。把黨的政治建設擺在首位，創新檢察業務建設，堅持全面從嚴治檢。四是自覺接受人民監督，讓檢察權在陽光下行使。

張軍說，今年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，疫情帶來新的挑戰，檢察機關必須擔當作為。要始終堅持黨的絕對領導，始終堅持「守初心、擔使命」，始終堅持「穩進、落實、提升」，以高度的政治自覺、法治自覺、檢察自覺，把黨中央決策部署和憲法法律賦予職責落實到位。

會議應出席代表2956人，出席2886人，缺席70人，出席人數符合法定人數。