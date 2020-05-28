卑詩省部份公園已重開。(圖片提供 : Vancouver Park Board)

(溫哥華消息) 受到新冠肺炎疫情的影響，加拿大卑詩省曾經關閉一些公共設施，餐廰亦停止堂食服務，但在本月初，卑詩省府已宣佈了分四階段的「重啟計劃」(Restart Plan) 。「重啟計劃」的第一階段已在三月中至五月中展開，恢復了基本醫療服務、執法、公共安全、緊急、為弱勢社群提供服務者、基礎設施、運輸、工業和製造業、通訊和資訊科技、金融機構等服務。

由五月中旬開始，「重啟計劃」的第二階段已展開，已在有條件限制之下逐漸重開的設施及服務包括部份公園、康樂及體育設施、海灘、零售店、託兒中心、醫療服務、部份醫療手術、理髮店、物理治療、按摩治療、脊科治療、語言治療、牙科服務、私人輔導服務、餐廳、咖啡店、酒吧、博物館、藝術館、圖書館和辦公室，讓卑詩省的經濟可以重新啟動。

由六月至九月，假如新冠肺炎病毒的傳播率持續下降，「重啟計劃」將進入第三階段，更多業務和服務將會恢復，包括電影和電視製作行業、電影院、美容院、露營和酒店或度假屋等，在嚴格的安全指引中操作。

至於「重啟計劃」的第四階段，則需要在新冠肺炎的危機完全消失，有效預防新冠肺炎的疫苗岀現，有足夠證據顯示社區已有免疫能力的情況之下才會啟動，在未到達第四階段之前，卑詩省將不會舉行搖滾音樂會、大型會議或超過50人的大型聚會。