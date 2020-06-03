加拿大社區情緒健康協會會長陳雅莉衷心感謝各界人士對該會的支持。

(溫哥華消息)加拿大社區情緒健康協會最近舉行慶生籌募活動，由會長陳雅莉領唱，眾人合唱《你鼓舞了我》，歌聲中滿是愛的力量。

是次活動籌募到的經費將作為該會喬遷之用，該會於6月1日將會搬遷到3105-8888 Odlin Cres Richmond, BC。協會諮詢電話：604-2731791 / 604-7213022。

在疫情期間，該會每週三上午（9:30-11am）開展公益講座，有一組心理專業輔導師在線上協助講解。每天晚上(9:45-10pm)在老師帶領下，進行正念練習，如何舒緩情緒，為受到疫情影響下的人群撫平情緒。

加拿大社區情緒健康協會(Community Mental Wellness Association of Canada)是始創於一九九五年的非牟利機構，由臨床心理學家、診療醫生及創會會員組成的理事會領導，該會有明確的使命，義工的努力耕耘，使該會可以透過教育社區關於精神病的問題，減少社會人士對精神病的羞辱感，該會的目的是提供教育和資訊給加拿大人，提供輔導、倡議和支持給精神病患者和他們的家庭，建立一個支援網絡，讓精神病患者和他們的家庭成員可以在一個安全而又在培育他們的環境中分享經驗。