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（本報訊）5月25日，在明尼蘇達州明尼阿波里斯市（Minneapolis），一名白人警察以膝部壓制非裔男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）頸部長達8分鐘，最終佛洛伊德送院後證實死亡。該事件觸發全國大規模抗議示威，金縣多個地市的抗議示威更演變成騷亂。

西雅圖市的抗議示威由上週五（29日）開始，29日的示威由華埠國際區出發。一開始尚算和平，直到晚上8點半左右起，示威人群前往市中心方向後，有人開始砸碎市中多個建築物和商鋪的玻璃，Amazon Go無人超市亦受波及，示威者更進一步行動，幸好警方及時到達阻止。同時，騷亂者更在多處縱火。7名騷亂者被捕。

週六的傾盆大雨無阻示威升級，陷入巨大的混亂中，西雅圖市中心包括附近的華埠國際區，發生搶劫商店、多台警車被燃點和暴動等。情況在下午3點左右開始惡化，那時在一些街道有警察出面阻止了特定人群的示威，旨在剔除魚目混珠的搗亂分子。下午2點第五大道的James 大街Madison 大街之間被報有人群向警察投擲彈藥，而那就在警局總部附近。下午3點50分，就有報稱一輛警方的巡邏車被破壞且燒毀。到了下午4點30分，已經開始有人向警察投擲雞尾酒砲彈，從警車偷拿機槍，並向警局總部潑灑易燃液體。

當天的示威遊行，導致多名警察和示威者受傷，警方指至少57名騷亂者被捕。西雅圖市長珍妮·杜肯（Jenny Durkan）宣佈，下午5點起實施宵禁至週一凌晨。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）更宣佈派遣200名國民警衛隊前往西雅圖協助當地警方。

週日，抗議示威延伸至西雅圖附近的幾個城市，包括貝爾維尤、倫頓及塔克維拉（Tukwila）等。貝爾維尤的抗議示威更是與週六的西雅圖市中心的情況如出一轍。這也是貝爾維尤首次出現暴亂。據貝爾維尤警方，這是一場有計劃、有組織的暴亂搶劫，與一個已知的幫派有關。這是一場十分明顯的偽「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）行動，騷亂者一開始在名店城The Bravern 著名奢侈品品牌愛馬仕為首搶砸。當貝爾維尤警方到場行動失敗後，騷亂者「轉戰」貝爾維尤商場。根據商場的監控攝像，商場內基本上所有店舖被搶掠一空。州長英斯利激活額外200名國民警衛隊成員前往該市。在該市遊行的和平示威者則得到當地警長的單滕跪地對話，以示支持。該市市長琳恩·羅賓遜（Lynne Robinson）宣佈下午5點30分起實行宵禁至週一上午5點30分。

此外，當天晚上，騷亂者已進攻倫頓及塔克維拉市。兩市在晚上，亦宣佈宵禁令。華州東部最大城市斯波坎市（Spokane），亦有數百名騷亂者當地市中心闖入多間商店進行搶劫。該市亦實施宵禁，當地警方在晚上發射催淚彈驅離騷亂者。英斯利在週日深夜時下令，派遣華盛頓州全體國民警衛隊，以應對在華州多個城市出現的暴亂和搶掠事件，保護華州居民和財產。

週一，在一場和平的集會中，約有數百名抗議者在西雅圖出席。但在國會山（Capital Hill）的抗議活動，由於示威者到了宵禁令的期間仍在進行，並向警方扔了石塊、酒瓶和煙火及企圖破壞距管轄區域一街區的路障，西雅圖警方東區管轄區域（East Precinct）為了驅散示威人群，發射了閃光彈、胡椒噴霧和催淚彈。最終，警方在晚上9點左右發出暴動聲明。週二的集會規模最小，由基層組織舉辦。據《KOMO》新聞，約有100多人參加。

市長及警方的回應

西雅圖市長杜肯週日發表聲明，將週六為佛洛伊德事件正義發聲的和平抗議者和趁火打劫的打砸搶燒之徒劃清界限。與此同時，杜肯以及警長卡門·貝斯特（Carmen Best）也面臨向公眾提供一個就市政府和警署對此次暴亂所採取措施的官方回應和解釋。有和平示威者表示此次暴亂中不乏由警方執行不力引發的動亂升級，而一些商舖店長也在追問為什麼警方不能將暴亂及時制止。

週六發生的一切可能需要數週時間來回顧和分析, 這其中就包括35歲的遊行者亞歷克斯·傑瑟普（Alex Jessup）回憶到：「當時我正在市區的第五大道，看到很多人舉著手高喊，『我舉手了，不要開槍！』他們身後卻有人向警局扔瓶子，之後就有警員出來向人群扔出閃光彈和催淚彈。」傑瑟普作為一名非裔美國人，不管是這次最直接的佛洛伊德事件，還是其他警察殺人案件，以及作為一名非裔在跟警察的接觸經歷，都使他義無反顧的投入到了示威遊行的大軍。

杜肯在一次新聞發布會上談到了她在西雅圖市中心看到，已經被志願者清理過碎物和塗鴉的場面，「那不是我認識的西雅圖，」她在會上一度哽咽，「我還認識的是那些心懷對這個城市的愛而前來相助的志願者們。」在對媒體的回應中，杜肯指出這次大破壞的暴力「並非來自心懷正義和不滿的黑人社區，種族歧視和社會不公制度的直接受害者，而是一些年輕的白人。而這絕不是盟友之舉。」警長貝斯特也同意這一說法，雖然她沒有提供週六因襲警、破壞、拒撤散和入室搶劫被逮捕的人群信息。

金縣監獄數據顯示，週六下午7點到週日上午9點之前，因為入室搶劫被逮捕的人有43名之多，而過去一年平均每天只有3名該類劫犯入獄。貝斯特說道︰「我們過去已經跟上千人的聚集打過很多次交道，」但這次是她28年職業生涯裡情況最糟糕的一次。「這次的這群人不一樣，他們對警局的仇恨前所未有，人數之多也是前所未有。」市長指出，「我聽到過一些對警方的指責，稱這次的暴力和混亂是由西雅圖警方挑起的，這完全是錯誤的說法。」市長補充道，西雅圖已經比美國很多其他大城市表現好很多了。

在週二，抗議者告訴《 KOMO》新聞，他們想與市長杜肯進行對話，以討論將更多的錢分配給當地社區、教育、可負擔房屋和醫療保健等方面。下午5點後不久，杜肯向抗議人群講話，稱系統性種族主義導致了該國的許多困境。她說，這座城市歡迎抗議集會，但必須以保持和平為原則。她說：「我們希望你們繼續走正義的道路，但我們需要你們和平地做進行。」在向抗議者發表演講後不久後，該市宣佈每晚將實施宵禁。從週三晚上9點開始並持續到第二天的凌晨5點。該市官員說，宵禁令將持續到星期六（6日）早上。

警察長貝斯特說︰「我在這裡告訴你們，我支持你們。我真的和你們站在一起。我理解所有人特別是在喬治·弗洛伊德事件後所感受到的傷害和憤怒。」她表示，西雅圖警察局正在調查週末在市中心，隨著示威活動引發的一系列襲擊、故意破壞、縱火、盜竊和其他罪行。如市民有有關的犯罪活動照片或視頻，可以通過以下網上傳協助調查︰https://seattlepd.evidence.com/…/citi…/public/demonstrations。對於為何警方在週未的行動中，掩蓋了他們的徽章編號以隱藏其個人身份，市長稱該舉動是為了用來紀念各地因騷亂事件受傷的警員。

同時，西雅圖市多個市議員說，西雅圖警察問責辦公室（Seattle Office of Police Accountability，OPA）將審查週一晚上在國會山變成暴力抗議活動的錄像帶，以及西雅圖警察局如何處理這些抗議活動。據報導，截週二晚上，OPA已收到將近14,000宗涉及在騷亂事件中警方行為過度問題。

OPA發布了週末抗議活動中投訴最多的10起事件清單︰

一名女童身中胡椒噴霧（星期六）

對已被捕的人按在地上毆打（星期五）

將膝蓋壓在兩名已被捕人士的脖子上（星期六）

掩蓋警員徽章編號

警員隨身錄像無法記錄合法的示威遊行活動

向和平抗議者使用胡椒噴霧（星期六）

使用閃光彈，包括造成一名抗議者的拇指嚴重受傷（星期六）

沒有將步槍固定在巡邏車內（星期六）

對已被捕的人按在地上毆打（星期日）

警員砸碎Target的窗戶（日期不詳）

該OPA表示，每項投訴都將徹底調查，通常會在投訴提交後的六個月內發佈調查結果。

槍支商店擔心成為搶劫目標

在週末騷亂中，騷亂者搶劫了各種商店。他們甚至從西雅圖和貝爾維尤的芝樂坊餐廳（The Cheesecake Factory）偷走酒和芝士蛋糕。現在，大西雅圖區的槍支企業擔心下一步可能成為目標。

梅利莎丹尼（Melissa Denny）是安妮手槍（Pistol Annie）當舖的老闆。。她說，她從警方那裡得到消息，有騷亂者正在尋找槍支彈藥，她認為商店內的槍支彈藥已經足夠成為攻擊目標。邦尼湖（Bonney Lake）社區組成的武裝隊現在正在看守她的商店。丹尼說，該組織計劃留下來，直到他們相信威脅已消除。