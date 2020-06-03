對我們許多人來說，新冠病毒意味著要在家裡呆很長時間。 儘管聽到很多活動被迫取消可能會令人失望，但這些措施對於幫助減緩疫情爆發的蔓延是必要的。 與此同時，這次意外的宅家期間給予我們機會做出一些積極的改變，無論是開始做運動、多注意飲食健康、還是好好休息。 如果您吸煙或使用電子煙，最重要而又最及時的更改之一就是戒煙。

根據美國衛生部長的報告，吸煙會削弱免疫系統，使人體更難以抵抗疾病。 香煙含有7000多種化學物質，其中70種會引起癌症。 抽煙產生的煙霧或使用電子煙產生的氣溶膠會攻擊上呼吸道，這與冠狀病毒的作用相同。 對於已經因吸煙或使用電子煙而使呼吸系統受損的人，如果感染了該病毒，他們的COVID-19病情可能會更為嚴重。

目前，還沒有針對COVID-19的特效藥或疫苗。因此增強自身的免疫系統對於反擊病毒極其重要。增強免疫系統，首先要養成健康的生活習慣，例如：睡眠要充足、身體勤鍛煉、食物富營養、盡情多喝水、壓力懂舒緩。 戒煙和戒電子煙是增強免疫系統的另一種方法。《華語戒煙專線》的電話咨詢，無論單獨使用或配合FDA批准的戒煙輔助藥物一起使用都會增加成功戒煙的幾率。

在這充滿挑戰的時期，仿佛全國都按下了暫停鍵。 但是， ASQ《華語戒煙專線》仍然堅守在第一線。 我們在這裡為吸煙者和電子煙使用者，他們的朋友和家人，社區合作夥伴以及醫療保健專業人員提供支持。 請致電1-800-838-8917或在我們的網站www.asq-chinese.org登記。

戒煙和戒電子煙並不容易。關鍵是永不放棄。 ASQ 《華語戒煙專線》向符合條件的吸煙者免費提供兩週的尼古丁貼片，我們會在您戒煙的一路上陪伴您，鼓勵并提供有效的策略來支持您的戒煙嘗試。 我們也為已經戒煙但仍在努力保持戒煙的人士提供幫助。

如果您不吸煙也不使用電子煙，但是有興趣了解如何幫助別人去戒。請致電ASQ 《華語戒煙專線》1-800-838-8917和我們聯繫。

關於ASQ《華語戒煙專線》

1992年， California Smokers’ Helpline (CSH) 由加州大學聖地亞哥分校 (UCSD) 家庭醫學與公共衛生學教授，朱書宏博士創立並帶領他的團隊在加州展開免費的戒煙服務。提供服務的語言由英語、西班牙語而發展至華語、韓語和越南語。2012年開始，ASQ《華語戒煙專線》在美國疾控中心(CDC)資助下，服務範圍擴展至全美國的華語社區。研究已經證明 ASQ《華語戒煙專線》的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm （美東時間早上10:00am 至凌晨12:00am）。今天就打電話或在線登記！

• 國語、粵語 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org

• 韓語 1-800-556-5564 www.asq-korean.org

• 越南語 1-800-778-8440 www.asq-viet.org