Photo: United Airlines

（本報綜合報導）特朗普政府週三採取行動，阻止中國客機飛往美國，使兩國之間的緊張局勢升級。美國運輸部表示將從6月16日起暫停四家中國航空公司往返美國的客運航班。該決定是針對早前中國政府未讓聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）本月恢復飛往中國航班的回應。

3月時，中國民航局發佈俗稱為「五個一」的政策，規定外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每週運營班次不得超過1班。航空公司的航班數不得多於其在3月12日的水平。由於美國航空公司2月因新冠疫情停飛而要停止來往美中的航班。結果中國政府便有效地禁止美方航空公司的航班來往美中，而中國航空公司則仍有航班可以飛到美國城市。當時美國政府已向中國抗議，指北京當局正在阻止美國航空公司與中國航空公司公平競爭。

美國運輸部指，中國違反了兩國之間有關彼此航空公司飛行的協議。該機構在一份聲明中說：「我們將繼續與中方交涉，確保使雙方的營運者都能夠充分行使雙邊權利。與此同時，我們將允許中國航空公司在美國運營的數量與中國政府允許美國航空公司在中國運營的數量相同。」聲明中提及，「如果中方調整政策，為美國航空公司提供有必要改善的局面」，運輸部已做好充分準備，重新審視這個命令宣布的行動。

禁飛令將影響中國國際航空、東方航空、南方航空及廈門航空往來中美的航班。由於美國航空公司目前尚未恢復往來中美的航線，禁飛令若生效，中美之間的直航航班將全部停飛。大流行之前，美國和中國之間每週約有325班旅客飛行，其中包括聯合航空、達美航空和美國航空（American Airlines）運營的航班。據美國運輸部稱，在美國航空公司停飛航班的同時，中國航空公司繼續在兩國之間每週飛行約20次，到3月中旬又增加到每週34次。

聯合航空和達美航空上個月宣布，由於航空旅行需求自4月中旬以來已略有增長，他們希望在6月恢復飛往中國的航班。據《紐約時報》，兩間公司都曾向中國民航局提出上訴，但均未取得回應。美國航空的日程表顯示來往中國的航班在十月恢復；它尚未宣布任何盡快重啟服務的計劃。

達美航空發言人麗莎·漢娜（Lisa Hanna）說：「我們支持並讚賞美國政府為維護我們的權利並確保公平而採取的行動。」聯合航空發言人弗蘭克·貝納納蒂（Frank Benenati）說：「我們希望在當局允許的情況下恢復美中之間的航班服務。」中國駐美大使館未立即就事件置評，但北京此前已表態反對新的航空禁令。 當美國政府對航空公司採取禁飛的同時，對北京天安門廣場上的親民主抗議者進行致命鎮壓事件的第31週年之際，美國政府也加大了對中國的批評。國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上發布了一張他週二與鎮壓的倖存者會面的照片。其後，國務院發表聲明說，蓬佩奧很榮幸地會見了四名異見人士，並稱其為「勇敢的參加了1989年6月4日中國共產黨殘酷鎮壓的民主抗議活動。」