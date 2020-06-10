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（本報訊）上週五（5日），西雅圖市政府和警察局頒佈了30天內禁用催淚彈驅散人群的行政命令後一天，警察改用胡椒噴霧和閃光彈防止抗議者從越過設在第11大街以及松樹街（11th Avenue and Pine Street ）交界處的路障。這一舉動立馬受到了西雅圖市議會成員的強烈譴責。

矛盾爆發在週六下午的7時45分，因非裔男子喬治·弗洛伊德（George Floyd）被暴力執法致死引發的抗議示威者在當地媒體和推特（Twitter）上發聲，稱警察開始對示威人群強行逼退。另一邊，西雅圖警察局在聲明中說，示威人群輪番向他們投擲「炸彈」、石塊和水瓶。但是從西雅圖警局在上的推送的照片來看，所謂的「炸彈」懷似蠟燭。而空中瀰漫的催淚氣體激怒了示威遊行的人們，他們隨即在社交媒體上譴責市政府的食言。

但是市長辦公室和警局都否認使用了此類氣體。對此，西雅圖市議會主席洛雷娜·岡薩雷斯（Lorena Gonzalez）週六發推︰「這樣的舉措可不是在平息群眾的怒火！」表達了自己對警察行為的強烈不滿。

僅僅兩小時之內，其他幾位當地官員紛紛回應示威中的警民衝突，以及日漸逼近示威人群的「警力線」問題。這其中站在前列的包括市議會成員特蕾莎·摩絲達（Teresa Mosqueda）、麗莎·赫爾博德（Lisa Herbold）、丹·斯特勞斯（Dan Strauss）、和安德魯·劉易斯（Andrew Lewis）、華州眾議員妮可·麥克里（Nicole Macri）, 華州參議員喬·阮（Joe Nguyenh）以及金縣官員吉爾邁·扎希萊（Girmay Zahilay）。他們與本週持續發聲的另外幾位當地官員戰線一致，強烈要求警方在不使用非致命武器的前提下平息事態，並且譴責警務人員是引發事態升級的始作俑者。摩絲達在推特上喊話市府和警局撤回「警力線」。而西雅圖警局在午夜之前為了緩和局面也表示了同意。

示威遊行一早由醫務工作者在港景醫療中心（Harborview）附近打頭陣，其他人群分別聚集在派克市場（ Pike Place Market），和西雅圖中心（Seattle Center），最終到達國會山，這個過去一週內的示威中心。總體來說，雖然過去的一週時有警民之間的小規模衝突，但總體來說趨於平穩。

自從上週末矛盾激化以來，示威人群和市議員都對市長提出了不滿，一些激進的示威領導人甚至聯名要求西雅圖市長詹妮·杜肯（Jenny Durkan）下台。而市政府也在市長發表對示威組織者的講話後，撤回了終止聯邦政府對當地警局的監察議案。

週日西雅圖數區出現遊行，依然國會山的示威，在晚上發生槍擊事件。涉嫌男子尼古拉斯·費爾南德斯（Nikolas Fernandez）當時在上班途中，被發現走錯了一條單向路，其後駛到示威人群中，示威者追趕他的車拍打破壞。費爾南德斯拿出手槍，向27歲丹尼爾·格雷戈里（Dan Gregory）的肩膀開槍，他稱當時以為格雷戈里是名劫車者。費爾南德斯其後被捕，格雷戈里被送院治療，現已出院。事件還在調查中。

週二由沙旺領導的抗議團體佔領了西雅圖市政廳

西雅圖市議員克沙瑪·沙旺（Kshama Sawant）週一晚上在國會山上，敦促抗議者繼續開展社會運動，並承諾幫助他們的要求。就在沙旺加入抗議遊行前，西雅圖東區管轄區警察局表示，將撤離東區管轄區，並將警察局用木板封起來。待所有警員離開後，示威者們宣佈該區域為「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone），即11th Avenue和Pine Street交界處，並把警察局改名為西雅圖人民局東管轄區。許多抗議者表示，希望將警察局改成社區中心。

週一早上，市議會討論擬議立法，禁止警察使用催淚彈和胡椒噴霧等化學武器並削減警察局50%的預算。另外，數名市議員指市長應該考慮辭職。當天，州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）提議限制華州每個執法機構的控制權，建立一個新的獨立州立機構來調查在被警方拘捕期間發生死亡的事件，並規定執法部門制定具有法律約束力的義務，以報告其同僚的不當行為。他還將召集一個特別工作小組，徵集更多有關改革華盛頓執法機構的建議。英斯利說，小組將由一群非裔領導人和邊緣化社區的其他成員組成。

西雅圖公立學校負責人丹妮絲·朱諾（Denise Juneau）週二宣布，將暫停該地區與西雅圖警察局的合作，為期一年。該合作夥伴關係始於2008年，在五名少年槍擊事件死亡之後。而大都會金縣議會正在考慮兩項新措施︰一，改由金縣任命的治安官，而非民選的治安官；二，並且該縣的執法監督辦公室（OLEO）將獲得傳票權，以調查治安官辦公室。大都會金縣議會稱，兩項措施都是在經過18個月的審查後提出的，旨在提高問責制和對治安官辦公室的監督。

到了週二晚上，沙旺領導的一群抗議者晚上9點到達市政廳，由沙旺親自開門讓抗議者進入市政廳。抗議者在建築物內向人群講述她為爭取該市15美元最低工資所做的工作，以及建立新的政治制度╴「為普通民眾爭取權力」的重要性。其後，有市民在社交平台批評沙旺讓抗議者進入市政廳的做法。

所有西雅圖示威者都可免費進行COVID-19病毒檢測

在西雅圖最新醫療項目的支持下，所有示威遊行的參與者都可以免費進行新冠病毒檢測，不管有沒有症狀。同時，市長杜肯也呼籲那些沒有參加遊行，但已有症狀，或者過去14天接觸過COVID-19帶菌者的人們前來進行檢測。並指出，「過去的一週，西雅圖地區的居民以及全美國的人民都在自發聚集，表達對弗洛伊德事件，以及黑人社區不公處境的不滿。我贊成每人都有行使自己表達自由的權力，但請別忘了，我們此刻依然處在病毒的全球大流行傳染中。而現在新的測試標準就是為了保證大家得到及時的檢測。」

在目前沒有疫苗也沒有有效的治療方案的情況下，新冠病毒已經給人類社會帶來了巨大的毀滅性災難，而有色人種，尤其是黑人和拉丁社區又是首當其衝，深受其害。同時他們又是這次示威遊行的前線力量。

一旦檢測陽性，西雅圖和金縣的公共衛生部門會聯繫進行下一步處理。更多信息可以在官方網站查詢，或者撥打電話 206-477-3977。另外，西雅圖居民可通過其醫療保險進行檢測。