(溫哥華消息)在天空裡書寫詩意 – 洛夫詩歌學術理論研討會圓滿結束。

在五月的翠綠里誦讀詩歌的美，在詩意的天空裡書寫生活的美，5月23日，洛夫國際詩歌節朗誦會圓滿落下帷幕，給觀眾們留下了難忘的時光。 2020年5月30日，來自加拿大兩岸三地的二十幾位專家學者參與的洛夫詩歌解析、探討和學習盛會也落下帷幕，為洛夫國際詩歌節畫上了圓滿句號。

洛夫國際詩歌節由溫哥華洛夫文學館主辦，由藝空聯盟、加拿大關愛青少年成長基金會、湖南衡南縣洛夫文學藝術館及溫哥華各文學詩歌團體協辦。來自世界各地的洛夫詩歌愛好者們齊聚線上，懷念一代詩魔 。

洛夫，原名莫運瑞、莫洛夫，筆名野叟。國際著名詩人、世界華語詩壇泰斗 、諾貝爾文學獎提名者、中國最著名的現代詩人。 1928年生於衡陽東鄉相公堡（今衡陽市衡南縣相市鄉)，《中國當代十大詩人選集》將洛夫評為中國十大詩人首位。洛夫1996年移居加拿大溫哥華，2016年夏返台定居，他是超現實主義詩人，表現手法近乎魔幻，被詩壇譽為「詩魔」。

來自加拿大以及兩岸三地的二十幾位文學大師，詩人，評論家來到zoom會場，為觀眾從不同角度闡述洛夫先生的詩歌語言之美，意象之靈動和深邃。

研討會由加拿大大華筆會副會長韓長福和湖南省詩歌學會副會長歐陽白共同主持。

研討會首先由洛夫先生侄女、溫哥華洛夫文學館館長莫青致辭，她回顧了上周圓滿落幕的詩歌朗誦會，然後回顧了洛夫先生詩歌的語言之美以及對華人文學的貢獻，最後她向所有洛夫國際詩歌節的參與者們表達了最真摯的感謝。

加拿大華裔作家協會會長陳浩泉接著致辭，他強調了《漂木》對人們的深遠影響以及重要意義。

衡陽師範學院文學院院長任美衡致辭，他表示湖南是洛夫先生的家鄉，衡陽師範學院將更加緊密的與洛夫文學館合作，更加深入地研究和推廣洛夫詩歌，並誠摯地感謝洛夫先生為文學界做出的貢獻以及洛夫國際詩歌節主辦發所做出的努力。緊接著，加拿大中華詩詞學會會長陳良致辭，他深情地懷念了洛夫先生的一生，肯定了洛夫國際詩歌節的紀念意義，並朗誦了一首詩歌緬懷洛夫先生。

加拿大大華筆會會長馮玉致辭，她認為洛夫融合了中西方的詩歌觀念，是最具有代表性的詩人之一，是世界華語詩壇的豐碑，並充分肯定了洛夫國際詩歌節的重要意義。

加拿大收藏家協會會長周岳平致辭，他回顧了洛夫先生一生的足跡，高度讚揚了洛夫的詩學高度和價值。疫情下，洛夫詩歌讓我們更深刻地思考生命的本質意義。

在詩歌解構環節裡，加拿大華裔作家協會創會副會長梁麗芳，天津天獅學院中國文化研究中心主任喻大翔，加拿大中華詩詞學會創會會長沈家莊、洛夫詩歌節理論學術研討會負責人章繼光、洛夫文學藝術館館長羅詩斌、中國詩歌學會理事熊國華、中國作家協會會員莊曉明、湖南省詩歌學會副會長歐陽白、作家暮榮司徒、懷化學院副校長董正宇、作家辛上邪、國際華文詩人筆會秘書長陳藩庚、漂木藝術家協會會員何瑞方、詩人余玉書、著名漢學家王健，以王維的《鹿柴》、洛夫先生早期敘事小詩《冬天的日記》、詩歌《根》、《漂木》等詩歌作品為例，從洛夫詩歌的格律、意象、隱喻、情感以及他的個人經歷等各方面深入解析洛夫詩歌的美學價值和魅力。

章繼光教授、陳浩泉會長、梁麗芳副會長、《金門學》總編輯楊樹清、加拿大華人文學學會副主任委員林楠、沈家莊會長、加拿大大華筆會榮譽會長何顯、辛上邪博士對各位嘉賓的分析做出了精彩點評。

陳浩泉會長、馮玉會長、加拿大中華詩詞學會會員楊清樹、加拿大女作家協會會長郎莉與現場觀眾就洛夫先生的詩歌進行了深入的分享和交流。

隨後，學術理論研討會組委會主任章繼光教授做了總結發言。