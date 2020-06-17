像我一樣的醫生與眾多其他醫療專業人士，現在正為治療新冠肺炎病毒的患者而努力不懈。而你所能夠提供的最佳協助方法，就是待在家中、勤洗手，以及不要吸煙或吸電子煙。

這裡有三個很好的理由，讓你了解為何現在就該停止吸煙或吸電子煙：

1.吸煙會讓發展成呼吸道感染的風險加倍。

在一項研究中，將5種呼吸道病毒(包括冠狀病毒)中的1種，以液體形式各滴入391名健康的自願測試者鼻內。相較之下，有吸煙比不吸煙的自願測試者發生感染的可能性高出兩倍。眾所周知，吸煙會減弱人體的免疫系統及抵禦感染的能力。

2.吸煙會讓新冠肺炎病情加重的風險翻倍。

在迄今已發表對於5項研究的評論中，吸煙最有可能與新冠肺炎病情加重有所關聯。在一項針對1,099名新冠肺炎患者的最大型研究中，吸煙人群較不吸煙人群有2.4倍的可能性讓病情變得更加嚴重，例如被送往重症加護病房、需要呼吸機、逐漸死亡等。吸煙會導致慢性阻塞性肺病(COPD)和其他可能導致嚴重疾病的健康問題。即使已罹患慢性阻塞性肺病(COPD)或心臟病，戒煙仍然有助於你的健康。

3.吸電子煙也會損害肺部健康。

愈來愈多的證據顯示，電子煙裝置所產生的氣霧，會損害肺部細胞及器官，並讓人體抵抗呼吸道感染的能力變糟。最近爆發的電子煙或是與吸電子煙產品相關的肺部損傷，受到影響的主要是年輕族群，這仍然是一個重要的公共衛生議題。

若想停止吸煙或停止吸電子煙，你可以獲得免費協助！我們深知目前正是艱難時期，但這也是你能控管健康的絕佳大好機會。無論你是第一次還是第11次嘗試戒煙，ASQ華語戒煙專線都可為你提供支援協助。戒煙顧問將通過電話諮詢，協助你或你所摯愛的親友制定個人化戒煙計劃。如果能在這段時期，與親切的顧問一起解決關於如何戒煙的壓力和焦慮，就真是太好了！戒煙顧問也可以與你討論包括戒煙貼片、口香糖或錠劑等有助控制煙癮的非處方藥物，你還可能符合資格獲得特別優惠，收到可寄送到府的免費戒煙貼片。

維持無煙住家也同時能保護他人。二手煙會讓不吸煙者的肺部健康狀況變得更糟，對於兒童來説更是如此。2 如果你並非吸煙者，也可聯繫ASQ華語戒煙專線，以了解如何幫助摯愛的親友戒煙或戒電子煙。

對於你的健康、家人的健康及社區的健康而言，無煙及無煙草，其實就和洗手及遮住咳嗽一樣都相當重要。

原文連結：https://tobaccofreeca.com/health/covid-19-stop-smoking-and-vaping-chinese/

撰文：

Elisa Tong 醫學博士

加州大學戴維斯分校內科副教授

CA Quit項目總監