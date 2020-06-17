（本報訊）美國農業部食品安全檢查（Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service，FSIS）局週六（13日）晚間宣布，由於可能受大腸桿菌污染，總部位於新澤西州自治市鎮斯韋茲伯勒市（Swedesboro）的湖畔冷藏服務公司（ Lakeside Refrigerated Services），正在召回6月1日生產的一些碎牛肉產品。FSIS是在常規測試期間發現該污染問題。暫時尚無食用該批碎牛肉引起的不良反應報告。

根據召回通知，這些產品已裝運往全國零售點，包括以Thomas Farms和Marketside Butcher品牌名稱銷售，可能被大腸桿菌O157：H7菌株污染。潛在污染產品在USDA檢查標記內的編號為「EST. 46841」，涉及近4萬3千磅碎牛肉。據《今日美國》（US Today）報導，Marketing Butcher產品在沃爾瑪出售。

O157：H7大腸桿菌是一種潛在的致命細菌，可通過進食未熟透的食物或飲用受污染凡水而感染，亦可經口糞途徑在人與人之間傳播。大腸桿菌感染的病徵包括脫水、腹痛、腹瀉，甚至出血性腹瀉，潛伏期為2-8天，平均3-4天。雖然大多數人會在一週之內康復，嚴重的會可能會出現危及生命的併發症「溶血性尿毒綜合症」（HUS），引致腎功能衰竭。這種情況可以在任何年齡的人中發生，但最常見於5歲以下的兒童和長者。當患者出現嚴重腹瀉時，要確保補充失去的水分和電解質。如出大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

FSIS建議所有消費者需安全地準備生肉產品，不管是新鮮或是冷凍，應烹飪碎牛肉至160華氏度再行食用。另外，生熟食物必須分開處理及保持用具清潔，以預防由食物傳播的疾病。預防大腸桿菌感染的方法，跟預防其他食物傳播疾病相似。市民須注意個人，處理食物前後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿布後亦應洗手。

受影響的產品包括：

Marketside Butcher Organic Grass-Fed Ground Beef，1磅真空包裝，在2020年7月1日之前食用或冷凍，批號為P-53298-82。

Marketside Butcher Organic Grass-Fed Ground Beef Patties，1磅真空包裝（含4份四分之一磅漢堡扒），在2020年6月27日之前食用或冷凍，批號P-53934-28。

MARKETSIDE BUTCHER ORGANIC GRASS-FED GROUND BEEF 93% LEAN / 7% FAT，3磅真空包裝（含3份1磅的碎肉），在2020年7月1日之前食用或冷凍，批號 P53929-70。

Thomas Farms Grass-Fed Ground Beef Patties 85% Lean / 15% FAT，1磅托盤包裝（含4份四分之一磅漢堡扒），在2020年6月25日之前食用或冷凍，批號 P53944-10。

Thomas Farms Grass-Fed Ground Beef Patties 80% Lean / 20% Fat，4磅托盤包裝（含10份四分之一磅漢堡扒），2020年6月25日之前使用或冷凍，批號 P53937-45。

Thomas Farms Grass-Fed Ground Beef Patties 85% Lean / 15% FAT，1磅真空包裝（含4份四分之一磅漢堡扒），在2020年6月27日之前食用或冷凍，批號P53935-25。

Value Pack Fresh Ground Beef 76% Lean / 24% Fat，1磅真空包裝，在2020年7月1日之前食用或冷凍，批號 P53930-18。

FSIS 擔心這些產品可能仍存置於消費者的冰箱或冰櫃中，FSIS敦促消費者不要食用已購買的相關產品，應將其丟棄或退回購買地。通知中指出，有疑問的消費者應致電Lakeside處理中心，電話號碼為856-832-3881。