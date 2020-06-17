圖片提供 : Museum of Vancouver

(溫哥華消息) 溫哥華博物館（Museum of Vancouver，下簡稱博物館）最近巳重新開放，並且依照卑詩省重啓經濟第二階段中的健康與安全程序指導原則，實施了新措施，以確保訪客和員工的安全，為遊客和工作人員創造一個創新和安全的博物館體驗。

博物館的營業時間已經過修改，為訪客提供最安全的體驗。 新的營業時間是星期四至星期日：上午10時至下午4時。 入場券將在網上發售，訪客需要選擇特定的入場時間，以遵守人數限制。訪客必須在到訪之前在網上預訂入場時間。 博物館的入場時間將從上午10點開始，每15分鐘一次，最終時段為下午3:30。 博物館每個入場時間最多可容納10位客人。

該館行政總裁Mauro Vescera表示：「為符合新冠肺炎防疫指引，溫哥華博物館團隊非常努力的工作，我們相信博物館重新開放後，將為訪客提供安全可靠的文化體驗，我們邀請社區人士來參觀博物館，在這裡從新發掘溫哥華的歷史。」

博物館還採取了各種安全措施，以確保遊客彼此之間保持最小2米的社交距離。 這些措施包括：在大廳的地面上畫了標記，讓遊客在排隊時顯示2米的距離；在博物館內放置其他告示牌，提醒訪客彼此保持2米的距離；禁止或取消展覽中的互動和接觸環節，並且在建築物的每個側翼都放置消毒搓手液站。

館方期待公眾回來參觀畫廊，透過畫廊的物件和手工藝品，探索溫哥華的獨特故事。有關新的健康與安全程序的更多信息，可登入此鏈接：https://museumofvancouver.ca/mov-reopening，有關購票和入場時間選擇的更多信息，請登入此鏈接：https://museumofvancouver.ticketzone.com/ 溫哥華博物館是一個獨立的非牟利組織，致力使溫哥華成為一個市民熱心參與的城市，促進大眾之間的聯繫。博物館不但聯繫溫哥華市民，並把溫哥華與世界連接起來，博物館的節目，展覽和藏品使很多人聚集在一起，討論未來。想更瞭解溫哥華博物館，可上網到museumofvancouver.ca瀏覽 。該館地址: 1100 Chestnut St, Vancouver, BC。