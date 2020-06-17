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（JY編譯）據《西雅圖時報》報導，華盛頓州已經錯誤地記錄了COVID-19測試數據近八週。州衛生部（DOH）週三透露，自4月21日以來，該州的儀表板顯示，COVID-19病毒測試呈陰性的人比實際多了13％。根據DOH新聞稿，虛增的數字是一種用於解決大量呈陰性測試結果的解決方法。

該儀表板原本應該顯示陰性分子檢測結果（以檢測當前的冠狀病毒感染情況），但意外地包括了陰性抗體測試結果（顯示一個人是否具有表明過去感染的抗體）。這不是州衛生部第一次遇到測試數據問題。3月底，DOH的疾病報告系統充斥著病例數據，這使該州無法公開報告最新的確診COVID-19病例數字，從而阻止了州和衛生官員以及公眾對病毒傳播的全面了解。

DOH的COVID-19儀表板和州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）的風險評估儀表板都顯示了錯誤的數據。新聞稿說：「這些呈陰性測試數字雖然被誇大了，但並未影響涉及逐步復工、復課和放鬆隔離的解封計劃的決策。」指的是英斯利針對每個縣重新開放的四階段計劃。

根據DOH的說法，該問題並未影響該州對陽性檢測數字的報告，但確實導致低估對了陽性檢測結果總體百分比。截至週二晚上11:59，陽性測試結果累積百分比已從5.5％修正為6.2％。