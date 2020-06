截至6月14日, 華盛頓州多個縣(郡)的2020年人口普查自我回覆率超過2010年的人口普查自我回覆率。前幾名的縣(郡)分別是Clark county(2020年71% vs. 2010年69.5%), King county (2020年70.7% vs. 2010年70.3%), Snohomish(2020年70.1% vs. 2010年69.7%), Thurston(2020年69.8% vs. 2010年68.1%), Whatcom(2020年68.3% vs. 2010年67.6%), 而華盛頓州全州的2020人口普查回覆率是66.8%, 全美排名第六。

人口普查局洛杉磯地區總監 (Julie Lam)林愛華表示:“人口普查局對華盛頓州這些縣(郡)居民的高回覆率表示祝賀。”“您的人口普查回答很重要,將幫助您的社區獲得準確的計數,以確保獲得聯邦政府用於關鍵公共服務的資金和政治代表的席位分配。”

人口普查局的自我回覆率地圖顯示了州,城市,縣和人口普查區的回覆率。 華盛頓州尚未回答人口普查的家庭可以上網,通過電話或寄回紙本問卷完成2020年人口普查。 沒有完成自我普查的家庭最終將由人口普查員到府協助民眾完成人口普查。

截至6月14日目前全美已經有61.4%,也就是超過9000多萬住戶完成人口普查的自我回答(self-response) .人口普查自我回覆率最高的前幾個州包括:

•明尼蘇達州(70.9%)

•威斯康辛州(68.4%)

•愛荷華州和密西根州(67.7%)

•內布拉斯加州(67.6%)

•華盛頓州(66.8%) 根據美國憲法的要求,十年一次的人口普查必須計算每個居住在美國的人。人口普查數據是我們民主政府體制的基礎,可確保每個州的國會代表席次平均分配。人口普查結果決定了社區的未來,人口普查數據表明了未來十年如何將數十億美元的聯邦資金分配給醫療診所,學校午餐計劃,災難恢復計劃以及其他重要計劃和服務。

完成2020人口普查非常簡單有三種方式: 1.上網my2020census.gov, 點選網頁右上方的地球標示,可以選擇回答中文問卷; 2.打電話:普通話專線1-844-391-2020 ; 廣東話專線1-844-398-2020,開放時間是周一到周五美西時間5am-7pm。

在人口普查的網站可以找到繁體中文和簡體中文的填寫指南,協助完成2020年人口普查。

繁體中文指南和視頻參考https://2020census.gov/zh-hant.html

簡體中文指南和視頻參考https://2020census.gov/zh-hans.html

人口普查局9月22日至24日展開流浪人群的普查

2020年6月12日 -人口普查局宣布2020年的人口普查裡關於統計無家可歸群體的運作有了新的時間表。原本預定要在3月30日,3月31日和4月1日連三天進行的這項計劃,受到COVID-19的影響而被迫延後到9月22日至24日。

9月22日至24日這三天,普查局將派出受過專門訓練的人口普查員針對庇護所,熱食廚房,定期安排的流動餐車以及人口普查局確認的流浪人群戶外睡覺地點(例如橋底下)和通宵開放場所(例如鐵公路轉運站和24小時自助洗衣店)統計無家可歸的人。

為了收集無家可歸者的訊息,人口普查局正在與為這些群體提供服務的供應商,相關團體和組織進行協商, 並根據不同地區針對COVID-19的不同要求,彈性調整運作方式。我們還與這些為無家可歸民眾服務的機構和供應商合作,利用他們既有的名冊來確保這類群眾人數的完整計數。人口普查人員的這項外勤工作將遵循聯邦、州和地方公共衛生和健康機構的指導方針, 使用個人防護並遵守社交疏離距離的原則。

人口普查對於無家可歸者完整的統計數據至關重要。這些數據最終將讓那些為無家可歸群體服務的機構和組織為這些有需要的人提供更好的服務,更多的食物和完善的庇護選擇。

更多信息,請訪問2020census.gov