貝爾維尤警方週二宣布，他們已經逮捕了5月底在貝爾維尤中騷亂和搶劫近二十人。 (Photo Credit: Getty Images)

（JY編譯）5月底，非裔男子喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死，在貝爾維尤引發了一場騷亂和搶劫。貝爾維尤警方週二宣布，他們已經逮捕了近二十人，並追回了價值數萬美元的贓物。警察局長史蒂夫·米萊特（Steve Mylett）在下午的新聞發布會上宣布了逮捕行動。儘管米萊特並未提供有關被拘留嫌疑人的信息，但他說，其中一些嫌疑人與幫派有關。

調查人員說，他們預計將再逮捕多達100名嫌犯，拍他們進行有組織的搶劫計劃，其中劫掠了價值19,000美元的衣物，但已被警方追回。米萊特說，涉及在這場騷亂劫掠的一些嫌疑人，當天更攜帶武器，包括一名已被捕的26歲男子，家住倫頓。警方說，他們在該男子家中的嬰兒床上找到了一把AK-47自動步槍。

該騷亂劫掠後的數天，貝爾維尤警方發言人梅根·布萊克（Meeghan Black）當時已稱：「在週日出現在貝爾維尤的幾個有組織犯罪集團決心造成破壞及搶劫。」在劫掠期間，竊賊破門進入已關閉的貝爾維尤廣場購物中心（Bellevue Square Mall），從裡面的幾十家商店偷竊。其他團伙同時襲擊了林肯廣場（Lincoln Square）和布拉文購物中心（The Bravern）。

來自《Air 4》和《KOMO》新聞地勤人員的視頻顯示，整個下午，大部分時間裡都有人從商店奔走，手裡拿著被盜的贓物。發生搶劫之時，許多本地零售商正試圖從COVID-19大流行造成的封鎖中恢復過來。這無疑使他們的重啟復工之路更加艱難。