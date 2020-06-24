（Joelle文）針對近期再次出現Covid-19確診數增加，州長傑·英斯利（Jay Inslee）於週二（23日），宣布了一項全州範圍的強制要求，規定華盛頓州居民在公共場所必須使用面部遮蓋物來減緩新冠狀病毒的傳播。在週二的新聞發布會上，州衛生部長約翰·維斯曼（John Wiesman）以及Costco和華州聯合食品和商業工人國際聯盟21（United Food and Commercial Workers International Union，UFCW 21）工會的主席都參加了該會議，州長表示，隨著經濟活動的增加，這些命令勢在必行。

英斯利說：「我們不能只是靠希望來讓病毒消失。必須使用我們知道的有效工具。」

由州衛生大臣維斯曼正式發布的全州性法規，要求5歲以上的華州居民在任何室內和室外公共場所佩戴面罩——能保持6英尺社交距離的室外環境、與其他人在家中、或一個人單獨在車裡的情況下，可以不受這個規定的限制。5歲以下的兒童可予以豁免，但該規定建議3至5歲的兒童戴面罩。此外有聽力障礙、特別是在與他人交流的情況下，或出於其他醫療方面需要的人可以不需要強制帶面罩。

此外這項命令還將標明允許人們摘下口罩的時間，例如當大家在餐館吃飯，獨自或與家人一起進行娛樂活動時。以上命令定將於本週五（26日）生效。州長表示，違反全州範圍的命令將構成輕罪（misdemeanor），對於違反規定的個人，會有罰金等措施，但「我們不想強制執行」。

另外也有報導稱非裔群體面罩禁令更有可能遭受歧視，但是州長敦促居民也要權衡感染病毒風險，尤其這段時期有色人種受影響很大。

此外，對於COVID-19病例數幾乎與俄勒岡州一樣多的亞基馬縣（Yakima County），但俄勒岡州人口是該縣的16倍。亞基馬縣當地醫院的醫療能力已達到極限，床位等醫療資源已經飽和，一些患者已送往華州西部的其他醫院。此次針對該縣的禁令力度也更大。

目前衛生官員正設法控制病毒在該縣約255,000人口中的日益蔓延，在早前的新聞發佈會上，英斯利指出，亞基馬縣的人均感染率是金縣的27倍，感染率高達26.4%。根據衛生部的數據，截至本週一，雅基馬縣已報告了6435例COVID-19確診。州長還將發布緊急公告，明確禁止酒吧運營，並禁止顧客在沒有戴面罩的情況下進入商業場所。任何違反規定的企業將可能遭到制裁或吊銷經營執照。

根據亞基馬衛生區（Yakima Health District）的一項調查，自5月下旬以來，戴著口罩的亞基馬縣居民數量幾乎翻了一倍。到6月中旬，將近65％的居民在購物時戴了口罩。但也這意味著，近35％的亞基馬縣居民沒有在公共場合遮臉。亞基馬西裔商會會長內斯特·埃爾南德斯（Nestor Hernandez）說，他看到人們在上下班的行為方式上存在分歧：「許多農業工人在工作時戴上口罩，但是一旦下班，一切似乎就恢復了正常。這是一個文化困境。每個人都渴望外出購物。

在COVID-19於華州爆發的第四個月後，無論是政府官員還是一半以上的普通民眾，終於對戴面罩的重要性有了正確認知。

而州長之所以會頒布強制令，一方面出於亞基馬縣的嚴峻疫情，另一方面也基於越來越多的科學論證。在新聞發布會上，衛生部長維斯曼引用了醫學雜誌《柳葉刀》本月初發布的有關172個觀察性研究的綜述，涉及諸如身體距離、面罩和眼部防護等因素如何影響COVID-19和其他冠狀病毒的傳播。對十項研究的分析發現，口罩將冠狀病毒的傳播風險從約17％降低至3％。戴口罩是在社交距離、保持手部衛生等基本措施以外的重要保護。

《西雅圖時報》也採訪了一些普通民眾，幾乎所有受訪者都表示面罩強制令是一件好事，「符合科學事實」。還有人表示希望偏遠地區也能遵守這個規定，比如最近剛去過萊文沃思（Leavenworth）的一位受訪者就發現那裡的人就並不是很注重戴面罩這件事。但恰恰是疏忽容易讓情況變得糟糕。

而在華盛頓應急管理部（Washington Emergency Management Division）在臉書上發布該相關內容下，也有不少網民留言提醒大家注意無症狀攜帶者、支持面罩令以幫助小企業恢復等。