傳說在海外生活一年以上，即便之前是廚房小白也能自學成才變身大廚。而在家做飯在這段非常時期地位崇高，比如在編輯部之前微信推送的投票里，有94%的朋友都選擇了在家做飯為主。

不過很多人和做飯這事仍是應了“分久必合合久必分”，沒多久不少人就對做飯這件事感到倦怠。而對於Work from home的辦公一族來說，操心吃什麼和因為操心一不留意會糊也成為了繼“頭會不會禿”以及“什麼時候禿”之後的重大煩惱。尤其對於日理萬機schedule充滿meeting deadline人群，稍有不慎自己準備很久的紅燒肉就……碳化了。

同樣都是下廚，還是有高級玩家，可以把廚房玩轉在手心，每天變著花樣做美食，各種料理制作也是游刃有餘，宅家也完全沒有虧待自己的胃（甚至口福更好了）！

沒有對比就沒有傷害！想知道自己在廚藝方面都玩到了什麼等級？來自己對號入座一下吧！

小白選手

廚房殺手！每次進廚房，都是在策劃一場過錯！

廚房殺手！每次進廚房，都是在策劃一場過錯！ 初級玩家

廚藝僅限於煮個不用開火不用負責調味，堪稱0技術的減脂餐，不能再多了。

廚藝僅限於煮個不用開火不用負責調味，堪稱0技術的減脂餐，不能再多了。 中級玩家

對著菜譜，還是能夠複刻的~

對著菜譜，還是能夠複刻的~ 高級玩家

蒸煮煎炸烤烙炒……只要你敢欽點，她們就敢給你出餐，田螺姑娘沒在怕的！

都是一樣的手心手背，為什麼別人的手更加好用！難道是廚房里有其他的寶物相助？

秘訣就在華人生活館 (www.huarenstore.com) ！養生壺、豆漿機、電飯煲、電燉鍋…各種智能廚電、烹飪神器應有盡有！

趁著特殊時期的網絡購物大潮，我們這就給大家盤點下宅家下廚大家評價最好用的11件神器！有了它們一路在家好吃好喝美滋滋，一切都非常簡單！此外還有華人生活館給編輯部的專屬折扣哦！

小熊多功能煮蛋器

只是煎個雞蛋，實在不想用上大鍋；一個人的晚餐本想圖個方便，卻還要開火；準備個早餐可奈何鍋碗瓢盆還要洗一大堆……

其實你需要一個小煎寶，它可以在等待泡面的時候快速的煎個雞蛋；一個蒸盤一個煎盤輕松搞定元氣早餐!加深煎盤，煎雞蛋翻轉自如；耐高溫蛋架，一次可煮5克雞蛋；3D蒸汽熱力循環可快速受熱！油漬不易粘，輕松擦洗即可恢複光潔如新。小身材大本領，煮雞蛋、鵪鶉蛋嫩熟隨心控；熱奶，蒸蛋，可鹹可甜任你選；包子、燒賣、面包、隨時回溫飽肚子！

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Joydeem高端智能IH電飯煲

經常下廚的人都知道，好食材也要有好鍋來做，想要吃一碗好吃的米飯，你不僅要好米，還要一口好鍋！

想吃一碗香糯家常的白米飯？高端智能IH電飯煲不會讓你失望，做出來的米飯可媲美“原始灶火飯”，米飯軟糯Q彈，透著原汁原味的香甜。有時菜做好了才發現忘記按下煮！飯！鍵！入手這款智能電飯煲後，記性不好也沒在怕的！另附厚釜球形不粘內膽，加熱速度超快。24小時智能預約，提前準備食材，時間一到，即可香噴噴地開飯啦！

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小熊迷你果汁機

小巧的身形，方便攜帶，出门前先把果汁打好，再放入包里，马上就能喝上鮮榨果汁啦；或者一個摁鍵就是一杯濃鬱營養又低卡的自制奶昔。

相比於市售奶昔，不僅糖分更少，且還能為高速耗能的腦力活動註入滿分能量，夏天必備！

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天際迷你全自動隔水電燉盅

這款電燉盅擁有隔水柔燉功能，加上水密封技術，這種燉法可使原料的鮮香味不散失，制成的菜餚香鮮 味足，湯汁清澄。

而且喝了以後也不會上火，夏天到了，養人湯粥是時候準備起來了，美味湯水不僅能飽口福，對健康也是益處多多！3.2L大容量燉盅搭配3個小燉盅，既能滿足大容量，又能一人一盅，滿足全家不同美食需要，它能做到想喝什麼煲什麼，同時燉煮超輕松。

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九陽全自動精磨豆漿機

聽說奶茶界的新寵——豆乳奶茶也可以在家自制，決定試一試！本以為會很複雜，沒想到原來只要一台家用豆漿機就夠了！想加多少料就加多少料，感覺超棒！

4葉刀敞筒精磨器全新升級，制漿仿石磨原理，5步智能熬煮，吸溜一口，順滑綿密的奶蓋配合黃豆粉，會瞬間徵服你的味蕾，淡甜的豆漿很好的中和了奶蓋的甜，不論抿著喝攪著喝，都能收獲滿滿的幸福感！一杯滿足，雙倍快樂~

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北鼎多功能養生壺

北鼎K2693養生壺，一鍵多功能，周末燉膠質滿滿的銀耳羹，清晨煮養顏補血的五紅湯，晚上煲養生參茸湯，工作時再泡上一壺芳香四溢的花果茶，9大功能任意發揮，只為了讓你燉出美麗，養出年輕好氣色！

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Joydeem多功能料理鍋

最近發現身邊很多人都被種草一件小型“移動廚房”它可以說在美食圈無人不知，無人不曉的網紅。

被無數的博主實名推薦，它就是多功能料理鍋！一鍋多能，可以滿足煎、烤、烙、燉、煮、蒸、燜的需求。

只要更換不同配件就能做出各種好吃的，操作起來輕松簡便又容易清洗。夜宵攤靈魂美食章魚小丸子、海鮮幹鍋、牛油火鍋、在家也能100%還原喲。任何食材丟進去，蓋子一開一關就好了，完全不費事，而且最大程度地保留了食物原有的養成分。

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北鼎即熱式飲水機

這台飲水機就是專為精致生活的人而準備的，細節設計讓再挑剔的人也對它折服，別的先不說，就拿北鼎飲水機的水溫檔位來說，居然為了精準找對水溫，設立了多個檔位！

它可以在短至20多秒的時間里，給你燒一杯新鮮的熱水，而且每一杯都是現燒現喝，沒有千滾水；還有8個不同的溫度，任你想泡茶、沖奶、還是喝蜂蜜水，都可以給你馬上燒出來，厲害吧！

重點是，它還生得精致小巧，放在辦公桌、電視櫃甚至牀頭櫃都行，完全不占位置。

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華人生活館（www.huarenstore.com），是一家專為北美華人提供中式廚房電器的購物網站，人稱“北美華人的大廚房”。所有廚電，全部採用北美標準110V—120V電壓，美國直接插電使用！再也不怕從國內千里迢迢背過來的廚具不兼容啦!

在華人生活館，不但能買到各類廚房電器，查閱豐富的食譜、使用報告，還有機會參與新品試用、有獎徵文等活動。購買後產品將在一天內發出。

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