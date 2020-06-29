（JY編譯）根據《路透社》分析，特朗普政府官員關於將美國經濟與中國「脫鉤」的說法相互矛盾，這已成為一個充滿挑戰的現實：中國對美國商品的進口正在增長，美國企業對中國的投資仍在繼續，市場對這兩個全球最大經濟體分離持謹慎態度。

白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）在週一（22日）晚間告訴《福克斯新聞頻道》（Fox News Channel）美中貿易協議已經「結束」，這給亞洲市場帶來了恐慌。美國股票期貨下跌，美元上漲，波動性指數攀升。納瓦羅在周一晚間迅速回應，稱他指的是美國和中國之間對新冠疫情問題上缺乏信任，並補充說他稍早有關該協議已經「結束」的說法是被斷章取義了。總統特朗普還迅速發布了推文，說貿易協議仍完好無損。

週二，國家經濟委員會主任拉里·庫德洛（Larry Kudlow）稱讚北京，並告訴《福克斯新聞頻道》︰「在貿易協議上，中國實際上已在執行。不僅僅在大宗商品採購方面，積極的進展也延伸到了竊取知識產權方面。」特朗普政府一系列澄清行動，是在特朗普上週曾表示「完全與中國脫鉤」是一種選擇之後，否定了美國貿易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer），他曾告訴國會議員，脫鉤是不現實的。

特朗普的連任競選已經使「對中國強硬」成為其政見的關鍵部分。白宮譴責北京讓新冠狀病毒傳播，該病毒已造成逾12萬美國人死亡，比任何其他國家都多。

但是，美國有能力並願意擺脫其最大的供應商的訊息，受到了現實的挑戰。美中在1月份簽署貿易協議後不久，新冠疫情引起了兩國貿易差距有大幅下滑，但目前貿易實際上正在增加。根據美國統計局的數據，4月美國對中國的出口額從2月份的10年低點68億美元增至86億美元。而來自中國的進口從3月的198億美元猛增至311億美元，3月為11年來的最低月度進口額。

美國農業部的數據顯示，4月對中國的大豆出口增至423,891噸，是3月208,505噸的兩倍多。

美國官員，包括萊特希澤、國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部史蒂芬·努欽（Steven Mnuchin），最近確認了中國對履行第一階段貿易協議條款的承諾，該協議要求中國在兩年內將對美國農產品、製成品、能源與服務的採購額增加2,000億美元。

廣播電台節目主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）問及新的冷戰前景時，蓬佩奧週二表示，與前蘇聯相比，美國經濟與中國的融合程度更高。蓬佩奧說︰「我們必須以一種反映這個事實的方式來思考這一點，因為現今美國經濟增長與繁榮面臨的挑戰與中國經濟息息相關。貿易協議仍在進行，這一點毋庸置疑。」他補充指出，特朗普決心捍衛美國利益。姆努欽在彭博資訊（Bloomberg-Invesco）論壇上被問及脫鉤的問題時說，如果美國企業不被允許在中國經濟中公平競爭，才將會發生「脫鉤」。

一位熟悉美中貿易協議的人士說，納瓦羅的言論似乎是「口誤」，反映了他個人對中國的鷹派觀點，並不是白宮的政策。這位知情人士還說，中國官員表示，預計6月來自美國的進口量將明顯增加。此前，由於疫情爆發，進口才呈現下滑。

強勁的投資

榮鼎諮詢（Rhodium Group）在最近的一項研究中表示，儘管出現新冠疫情，但多間美國公司在2020年第一季共宣布的新直接投資項目，共值約23億美元，僅比去年同期略有下降，這表明很少有美國公司正在減少其在中國的業務 。戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級顧問兼貿易專家比爾·雷因施（Bill Reinsch）表示，美國和中國經濟在超過20年時間裡共同成長，脫鉤很難輕易實現。 他說，一些公司之所以離開，並不是因為特朗普，而是因為中國工資水平的上漲和中國政策使外資企業處於不利地位。賴因施說：「如果你在中國服務中國市場，那麼你將留下來，因為你無法從外地為中國服務。總統不能簡單地命令所有人回流。企業將做出合理的經濟決策。」