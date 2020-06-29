隨著華州Safe Start的順利推進，以及金縣進入2階段恢復，不少國家/州立/縣/市公園重新開放徒步和露營，很多人都已重新投入大自然的懷抱。不過在此期間大家仍須預防病毒。今天我們來介紹下WTA（Washington Trails Association）給大家的安全提示；最後還有一些步道露營地開放情況（截止6月19日）。

隨著公共區域重新開放，我們需要共同努力，防止COVID-19的傳播。

WTA制定了六個提示，有助於大家更好地在這個特殊時期享受戶外生活。臨時改變一些徒步旅行方式，將保障您和更多人的健康。

六個安全貼士

01出發前了解步道情況

參考WTA的徒步旅行指南來計劃你的旅途，具體方法可以參考這篇推送。同時記得準備幾條其他備選步道，以防首選目的地比較擁擠的狀況。

如果徒步旅行指南表示步道和區域關閉，請不要前往。

02提前做好充分計劃

前往行程較少的小徑，如果您的第一選擇比較熱門，請考慮幾個候補。如果備選地點人也很多，可以使用WTA的Trailblazer App找到附近其他trailhead。並記得將更改通知其他的徒步夥伴。

攜帶洗手液和麵罩。

打包午餐和可能需要吃的零食等。

這段時間公園和步道的洗手間很可能還在關閉狀態。在你離開家之前，帶上補給品有備無患（嗯可能是成人尿布）。如果實在需要徒步中解決內急，請熟記在野外應該注意的事項。 請在離水源200ft（約70步距離）以外方便。 如果需要方便，請在空地鏟一個15-20厘米深的洞，結束後埋好。 請在自己攜帶的封閉袋子中存放使用後的衛生紙，或者也可以考慮購買Kula Cloth。



03盡快回家

結束徒步後，以往WTA會鼓勵旅行者購買紀念品等，以支持當地社區，但現在這樣做可能會使彼此都有被感染危險。所以爬山結束後只要油夠就盡快回去吧。

04注意保持社交距離

當你離其他徒步旅行者比較近的時候，可以尋找一個離步道有些距離的地方，盡量與他人保持兩米距離。如果不能，請務必使用面罩。請了解以下如何快速和禮貌地提醒其他徒步者：

1.知會他人。如果你從後方試圖超過，禮貌地喊一聲”On your right (or left) !”與近處的人保持眼神交流。步道禮儀規定上山的人擁有路權，也請提醒你的伙伴了解這一點。

2.留好足夠空間，在對方靠近時保持口部遮擋。並試著站在一個不會踩踏附近植物的區域。路過時，用口罩、頭巾或自製的面罩摀住嘴。

3.致謝。擦肩而過時可快速說“謝謝！”或招手致意。

05安全至上

請選擇低風險活動，以降低受傷風險。搜救行動和衛生保健資源仍在主攻Covid-19，避免受傷，於公於私都好。

06Leave No Trace

這是戶外活動的基本禮儀。請尊重大自然和社區，並帶走所有剩餘食物、垃圾、狗糞袋等。

關於THRU-HIKING全程徒步

如果你原先計劃今年thru-hiking，比如走Pacific Crest Trail，WTA建議您把該計劃擱置。因為：

會讓徒步旅行者親密接觸，無論是在團體露營地或沿途的徒步旅行者宿舍。

在社區尋找供給品時，您可能會面臨挑戰，而且您可能會無意中將病毒傳播到醫療資源較少的社區。

一旦生病將很難得到幫助。

很難維持包括洗手等在此階段必要的衛生習慣。

可能冒著不經意向他人傳播冠狀病毒的風險。

以下是編輯部簡單整理的一些步道、公園等的開放情況。希望大家提前計劃，前往WTA等網站再次確認開放情況（同一個區域可能部分步道/露營地關閉）：

奧林匹克國家公園土著部落區域

Cape Flattery、Shi Shi Beach、Second and Third Beach步道仍舊關閉

美國國家公園

Mount Rainier National Park:

遊客中心仍將關閉；洗手間開放使用。海拔10,500’以上的攀爬區域於今天起開放。露營地預計最早從下週五起開放。想要了解具體的步道開放信息請前往：

https://www.nps.gov/mora/planyourvisit/conditions.htm

Olympic National Park:

Hurricane Ridge、Rialto Beach、Ozette、Kalaloch、Lake Crescent、Sol Duc等區域均已開放，不過基本都僅限白天參觀遊玩，部分露營地仍關閉中。詳情請了解：

https://www.nps.gov/olym/planyourvisit/conditions.htm

North Cascades National Park:

一些露營地開放，Wilderness Information Center開放；Cascade River Road由於季節因素仍將關閉。

FEDERAL LANDS – National Forests

Colville National Forest:所有步道、露營地都已開放。

Columbia Gorge National Scenic Area:一半以上區域已經開放，可參考：https://www.fs.usda.gov/recmain/crgnsa/recreation#conditions

Gifford Pinchot National Forest:絕大多數步道已經開放，露營地仍舊關閉。 Mount St. Helens和Mt. Adams攀岩已恢復。

Mt. Baker-Snoqualmie National Forest:步道已經開放，露營地仍舊關閉

Okanogan-Wenatchee National Forest:大部分步道已經開放，大部分露營地開放

Olympic National Forest:大部分步道已經開放，很多露營地仍在關閉中

華州州/縣/市公園

大多數州立公園均已白天開放，部分露營地開放；

King County、Kitsap County、Pierce County、Snohomish County等縣級公園開放，洗手間關閉，部分公園限制停車位；

西雅圖市多數公園開放，但離市區較近、頗受歡迎的Rattlesnake步道仍在關閉中，僅限游泳、划船、野餐等活動，不能爬山；只開放70個普通停車位及10個泊船車位。