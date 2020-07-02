加拿大華裔作家協會今年新年首次文學月會部分出席者合影。

(溫哥華消息) 由於受到新冠肺炎疫情的影響，加拿大華裔作家協會七月份《文學月會》將改為另一個形式舉行，就是在Zoom 會議室以視像會議形式進行，有興趣參加者可於7月4日（星期六) 晚上7:30 pm開始上網加入Zoom 會議，會議於晚上8時至9時半舉行。

地點：Zoom 會議室

時間：2020年7月4日（星期六) 晚上8時至9時半

（ 7:30 pm 可以進入，8時正式開始，溫哥華時間。)

主題：新冠疫情的回顧與書寫

加入 Zoom 會議

會議 ID：778 776 1234

進入密碼：7787761234

加拿大華裔寫作人協會（Chinese Canadian Writers’ Association）於一九八七年在溫哥華正式註冊成立，創會會長盧因，副會長梁麗芳。九十年代初易名為加拿大華裔作家協會，英文名稱不變。該會宗旨是推動加華作家的創作與研究，促進加拿大華裔作家與世界各國的文學交流。近月的疫症蔓延期間，加拿大華裔作家協會仍以電郵、網絡社交媒介等渠道發放信息，及與會員、文友保持緊密的聯繫。加拿大華裔作家協會會長陳浩泉期望此期間會員們多讀書、思考、創作，寫出好作品!有關加拿大華裔作家協會的更多資訊請参閱「加華作協」網站：www.ccwriters.ca