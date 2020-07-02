（JY編譯）週一（29日），總統特朗普和他的追隨者在網絡媒體上受到雙重打擊：視頻遊戲的實時流媒體視頻平台Twitch暫停了總統的官方頻道，而受歡迎的社交媒體網站Reddit禁止其平台上最大的親特朗普的討論區。

Twitch指因違反反對仇恨言論的規則，而暫停了於2019年10月啟動的唐納德·特朗普官方頻道。違規事件包括重播2016年總統競選集會，當時特朗普描述從墨西哥越過邊界到達美國境內的非法移民為「壞人」，「他們帶來毒品、他們帶來犯罪、他們是強姦犯。當然，我想其中有一些人是好人。」另一事件，是特朗普本月在俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行的集會，他在會上描述了「一個非常艱難的老兄」（a very tough hombre）闖入某人家裡的虛構故事。Twitch在發送給《今日美國》（USA TODAY）的一份聲明中說：「禁止在Twitch上進行仇恨行為。」

根據《紐約時報》的報導，Reddit禁止了一個名叫「唐納德」（The_Donald）的討論區。「唐納德」是特朗普支持者專用的一個大型話題板塊，擁有超過79萬名追隨者。Reddit在其內容政策的更新中宣布，該討論區因不遵守其「真誠的內容政策」而被禁止。Reddit表示，該討論區一年前因「對警察和公職人員的暴力威脅」而受到制裁，違反了Reddit禁止仇恨言論、騷擾和干擾其他話題板塊以及網站的整體正常使用規定。

Reddit的高管們還對《紐約時報》表示，該討論區不僅擁有超79萬用戶，更是特朗普的支持者在網絡上的一個主要據點，在特朗普的追隨者中「極具影響力」。《紐約時報》稱過去幾年裡，很多有關特朗普方面設置的政治和社會話題，以及很多吹捧特朗普和攻擊特朗普敵人的表情包、笑柄等，都是從該討論區發出的。對此，特朗普的支持者們卻認為Reddit的舉動是出於「政治目的」，指該舉動是不想讓特朗普的支持者發聲，從而讓特朗普輸掉今年11月美國總統大選。另外，有特朗普的支持者透露，Reddit從去年開始就已經對該討論區動手，限制人們訪問該板塊，以至該討論區已經布4個月沒有人發過新貼。

Reddit總共禁止了大約2,000個討論區或話題貼，其中大多數處於非活動狀態。另一個被禁止的叫「ChapoTrapHouse」，它是左派播客專用。該網站表示：「明確地說，大樓是允許在Reddit上發表對政治領域的各種觀點，但所有社區都必須遵守我們的政策，並真誠地做到這一點。」

佛羅里達大學教授，專門研究社交媒體的研究生課程主任安德魯·塞勒帕克（Andrew Selepak）指，雖然傳統媒體、美國企業和教育系統等其他機構都面臨著應對系統性種族主義的問題，而社交媒體則面臨著時間帶來的壓力。塞萊帕克說：「這是在短短幾個月內即將舉行大選的幌子下發生。社交媒體正在嘗試解決這種正在進行的公開言論，並了解他們允許或不允許的舉動將對總統選舉產生什麼影響，而總統選舉將對國家和全球產生影響。」

社交網絡和在線網站正在重新評估其對內容的立場，包括仇恨言論和虛假聲明。本月，推特（Twitter）將來自特朗普的一條推文貼上了「操縱性媒體」（manipulated media）的標籤，視頻顯示一個白人蹣跚學步的女孩在街上追逐一個非裔孩子，看起來像《CNN》廣播一樣。按照推特官方的解釋，所謂的「操縱性媒體」，指的是為了達到特定目的，肆意篡改視頻、音頻書面媒體的行為，這種行為是推特平台上嚴格禁止的，屬於「假新聞」。今年5月，推特在兩條有關郵寄投票的特朗普推文中增加了「事實檢查」警告標籤，導致特朗普稱他計劃打擊社交媒體公司。

對於網絡上的仇恨言論，臉書（Facebook）面臨越來越多的公司抵制。已參加抵制的公司包括有福特（Ford）、阿迪達斯（Adidas）和銳步（Reebok）等。臉書首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）上週五（26日）表示，該公司將在選舉前採取行動解決這一問題。