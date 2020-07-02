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（JY編譯）吉利德科學公司（Gilead Sciences）週一宣布了其廣受歡迎，新冠狀病毒治療藥物瑞德西韋（remdesivir）的價格，稱對於一名典型的擁有私人保險的美國患者而言，費用為3120美元一個療程。該公司宣布了其定價計劃，以準備在7月開始對這種抗病毒藥物收費。自5月份獲得緊急使用授權以來，該公司一直在向美國政府捐贈劑量，並花了將近兩個月的時間才宣布瑞德西韋的價格。

這家製藥商表示，將以每劑390美元的價格向全球「發達國家」（developed countries）的政府出售瑞德西韋，美國私人保險公司的價格將維持在每劑520美元。在美國，這意味著吉利德將對政府計劃收取較低的價格，對私人保險公司收取較高的價格。

消息公佈後，吉利德首席執行官丹尼爾·奧戴（Daniel O’Day）週一在《CNBC》新聞的「Squawk Box」專訪中表示︰「無論你是由私人保險公司承保，還是由政府保險計劃承保，無論你是否沒有Covid-19保險，都會獲得使用瑞德西韋來治療新冠病毒。」

衛生和公共服務部的一位高級官員週一在與記者的電話會議上說，未投保的患者將受到《 CARES法》的保護。該官員補充說，對於私人參保人來說，自付費用將由個人保險計劃決定。奧戴告訴《CNBC》，由於該國的醫療保健制度，美國的每一種藥品都有兩個標價，並補充說他堅持定價結構，它將確保有需要的人可以使用藥品。

奧戴表示，政府的價格為每劑390美元，是根據購買力最低的發達國家以定，以避免與每個國家進行談判，這可能會減慢獲取藥物的速度。該公司表示，已與仿製藥生產商達成協議，以在發展中國家以「最低成本」提供該藥物。

該公司表示，大多數接受瑞德西韋治療的患者將接受，為期5天需要6劑的一個療程。這樣一來，政府醫保5天治療費用將為2,340美元，通過商業私人保險的患者則為3,120美元。較長的10天治療過程平均使用約11劑，每位患者的政府醫保費用為4,290美元，私人保險的患者為5,720美元。

德州民主黨眾議員勞埃德·多格特（Lloyd Doggett）擔任眾議院「Ways and Means Health」小組委員會主席，他抨擊這種藥物的定價對「非常溫和的藥物」來說是「令人髮指」。

在美國食品和藥物管理局（FDA）授權使用抗病毒藥物瑞德西韋治療新冠病毒病前，科學家們已經發現，通過使用瑞德西韋可以縮短重症患者的康復時間。吉利德說，由於有降低醫院成本和挽救生命的潛力，其每劑390美元的價格「大大低於」該藥物的價值。該公司表示，使用這種藥物能令患者康復較快，將幫助醫院為每位患者節省約12,000美元。美國國家過敏和傳染病研究所於4月份發布的研究結果，顯示服用瑞德西韋的Covid-19患者通常比不服用該藥的患者康復快約四天。

奧戴在公開信中說，價格決定承擔著「重大責任」，因為這是一項重大臨床試驗中，顯示出可有效治療Covid-19的首款抗病毒藥物。在週一之前，這種藥物的價格受到了醫生、醫療保險公司和投資者的激烈爭論，因為它可能為之後被證明有效治療該疾病的其他藥物設定標準。一名接受美聯社採訪的醫生指出，吉利德在研發瑞德西韋的過程中使用了大量納稅人的稅金，所以美國政府應該接管該藥物的生產，並免費將該藥物發放給患者。

美國衛生及公共服務部（HHS）週一晚些時候宣布，它已經獲得了超過500,000劑的瑞德西韋，並將在9月份之前分發給美國醫院。HHS秘書亞歷克斯·阿扎爾（Alex Azar）在一份聲明中說：「總統特朗普已經達成了一項了不起的協議，以確保美國人能夠獲得首批授權的COVID-19治療劑。我們希望確保任何需要瑞德西韋的美國患者都能得到它。」