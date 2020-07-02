2020年6月25日-美國人口普查局今天發布的估算數據顯示，受1946年至1964年出生的嬰兒潮世代的老齡化的影響，美國65歲以上的人口自2010年以來迅速增長。在過去的十年中，上升超過了三分之一（34.2％，或是13,787,044人），從2018年到2019年一年之間上升了3.2％（增加了1,688,924人）。此一年齡層的增長使全國中位數年齡從2010年的37.2歲增加到2019年的38.4。

人口普查局人口估算部門主管盧克·羅傑斯（Luke Rogers）博士表示,「首批嬰兒潮世代在2011年達到65歲。」「此後，65歲以上的人口規模迅速增加，自2010年以來增長了超過百分30。其他年齡層的人都沒有出現如此迅速的增長。事實上，2019年18歲以下的人口比2010年還要少，美國的生育率較低是部分原因。」

2019年，全美有29個州的人口中位年齡超過38.4歲，包括全東北部9個州。南部有11個州，中西部有6個州，西部有3個州。自2010年以來，美國18歲以下的人口下降了1.5％，從74,182,279降至73,039,150。



18歲以下人口的百分比變化：2010年至2019年

2019年，緬因州，佛羅里達州，西弗吉尼亞州和佛蒙特州的五分之一人口年齡在65歲或以上。緬因州在該年齡段人口中所佔比例最大（21.2％），其次是佛羅里達州（20.9％），西弗吉尼亞州（20.5％）和佛蒙特州（20.0％）。在65歲以上的人口中，猶他州的比例最低（11.4％），其次是華盛頓特區（12.4％）和阿拉斯加（12.5％）。猶他州的中位年齡也最低（31.3歲），從2010年的29.2歲提高到2.1年。2010年至2019年，北達科他州是唯一一個中位年齡下降（1.7歲）的州。2019年，北達科他州的中位年齡為35.3歲年份。

2019年，美國3,142個縣中，有57.3％（1,799）的中位年齡在40.0至49.9歲之間; 34.2％（1,076）的中位年齡在30至39.9之間； 6.8％（215）的中位年齡為50歲或以上；和1.7％（52）的中位年齡小於30歲。在2010年至2019年期間，83.2％（2,614）個縣年齡中位數增加了。在此期間，15.9％（500）個縣年齡中位數下降了，而在28個縣或0.9％的縣中保持不變。 2019年，佛羅里達州薩姆特縣(Sumter County)的中位年齡最高（68.1歲），愛達荷州麥迪遜縣的中位年齡最低（23.3歲）。

隨著美國的持續老齡化，種族和族裔也越趨多元。



美洲印第安人或阿拉斯加原住民

2019年，美洲印第安人或阿拉斯加土著人口為6,945,552，自2010年以來增長了806,930（13.1％）。

2019年，美國各縣的美洲印第安人或阿拉斯加土著人口的中位數為415。

2019年，該人群的中位年齡為31.3歲，高於2010年的28.8歲。

2019年，該人群的中位年齡為31.3歲，高於2010年的28.8歲。 加州的洛杉磯縣在2019年擁有最大的美洲印第安人或阿拉斯加土著人口（229,594）。亞利桑那州的馬里科帕縣(Maricopa County)在2018年至2019經歷了該人口中的最大幅增加（4,226或2.6％）。總計2010年至2019年之間一共增加了36,025（27.7％）。

在2019年2萬或以上居民的縣份裡，內華達州克拉克縣的美洲印第安人或阿拉斯加原住民增長最快，在2018年至2019年之間增長了3.2％（1,597）。克拉克縣(Clark County)的美洲印第安人或阿拉斯加原住民增長最快在2010年至2019年之間。



亞裔人口

2019年，美國的亞洲人口為22,861,985，自2010年以來增加了5,185,297，即29.3％。

2019年美國各縣的亞裔人口中位數為255。

2019年，亞裔人口的平均年齡為35歲，高於2010年的32.9歲。

加州的洛杉磯縣在2019年的亞裔人口數量最多（1,716,196），並且在2010年至2019年之間的人口數量增幅最大（180,084或11.7％）。在2018年至2019年期間,華盛頓州金縣(King County)的亞裔人口數字增幅最大，為20,779佔該人口的4.3％。

在2019年擁有人口在2萬或以上的縣中，亞裔人口在喬治亞州的福賽斯縣(Forsyth County)增長最快，在2018年至2019年之間增長了10％（3,660）。福賽斯縣的亞裔人口增長百分比也是2010年以來最大的， 2010年至2019年之間增加了為230.2％或27,977。

黑人或非裔美國人

2019年美國黑人或非裔美國人口為48,221,139，自2010年以來增加了5,004,079（11.6％）。

2019年各縣的黑人或非洲裔美國人口中位數為1,208人。

2019年，黑人或非裔美國人的中位年齡為32.3，高於2010年的30.6。

伊利諾伊州的庫克縣(Cook County)擁有最多的黑人或非裔美國人人口，2019年為1,276,728。亞利桑那州的馬里科帕縣(Maricopa County ) 在2018年至2019年之間的這一數字增長幅度最大（13,277或4％）。黑人或非裔美國人的增長幅度最大。自2010年以來，人口總數位於德克薩斯州的哈里斯縣(Harris County)，在該縣增長了158,289（19.2％）。

在2018年至2019年之間的這一數字增長幅度最大（13,277或4％）。黑人或非裔美國人的增長幅度最大。自2010年以來，人口總數位於德克薩斯州的哈里斯縣(Harris County)，在該縣增長了158,289（19.2％）。 在2019年擁有2萬或以上人口的縣中，德克薩斯州考夫曼縣(Kaufman County)的黑人或非裔美國人人口增長最快，在2018年至2019年之間增長了17.3％（3,020）。在過去十年中的黑人或非裔美國人人口中, 德克薩斯州蒙哥馬利縣(Montgomery County)的增幅最大（78.9％或17,604） 。

夏威夷原住民或其他太平洋島民人口

2019年，夏威夷原住民或其他太平洋島民人口為1,612,424，自2010年以來增長了21％或279,895。

2019年各縣的夏威夷原住民或其他太平洋島民人口的中位數是36。

2019年，夏威夷土著或其他太平洋島民人口的中位數年齡為29.6歲，高於2010年的26​​.4歲。

夏威夷的檀香山縣在2019年的夏威夷原住民或其他太平洋島民人口最多（244,496）。內華達州的克拉克縣(Clark County)在2018年至2019年之間的人口數字增長最大（1,583）。

在2018年至2019年之間, 在2萬或以上居民的縣中內華達州的克拉克縣(Clark County)的夏威夷原住民或其他太平洋島民人口增長最快（4.2％或1,583），。

白人人口

2019年白人人口為258,646,488，自2010年以來增加了10,570,492（4.3％）。

2019年各縣的白人人口中位數為22,417人。

2019年，白人人口的中位年齡為39.5歲，高於2010年的38.4歲。

加州洛杉磯縣的白人人口最多，2019年為7,371,934人。亞利桑那州的馬里科帕縣(Maricopa County)在2018年至2019年間白人人口增長最多（1.6％或61,269）。自2010年以來，馬里卡帕縣的白人人口增長了14.5％。或486,545，這是美國所有縣中增長最快的縣。

北達科他州威廉姆斯縣(Williams County)在2018年至2019年之間的白人人口中增長最快（5.5％或1,741），在2019年有2萬或以上居民的縣中。威廉姆斯縣的白人人口增長也是自2010年以來最快的，增長率為57.5％或12,269人。

西語裔/拉美裔(Hispanic)人口（任何種族）

2019年西語裔人口為60,572,237，自2010年以來增長了20％，即10,093,626。

2019年各縣的西語裔人口中位數為1,133人。

2019年，西語裔人口的中位年齡為29.8歲，高於2010年的27.3歲。

2019年，洛杉磯縣的西語裔人口最多（4,881,970）。在2018年至2019年之間，亞利桑那州的馬里科帕縣(Maricopa County)的人口增長率最高（2.5％或34,358）。

在2019年擁有2萬或以上人口的縣中，德克薩斯州考夫曼縣(Kaufman County)的西語裔人口從2018年到2019年增長最快，增長了10.8％（3,093）。自2010年以來，賓夕法尼亞州的盧塞恩縣(Luzerne County)增長最快，增長了103.5％（22,250）。

這是2019年人口估計的最新版本。有關按年齡，每個種族或西語裔群體的人口變化的更多信息，請查看我們的詳細表格。先前的估算包括全國，縣，都會區，城市和城鎮的總人口和變化的組成部分。訪問人口預測網頁 ，以了解預計到2060年美國人口將如何變化的信息。