（JY編譯）據華盛頓大學官網報導，最近幾天，居住在華大園以北的10間兄弟會房屋宿舍中的38名學生的COVID-19測試呈陽性。華大傳染病諮詢委員會主席杰弗里·戈特利布（Geoffrey Gottlieb）博士說，這令人擔憂，並提醒大眾疫情可能迅速爆發。

西雅圖–金縣公共衛生部正在與大學協調，領導應對工作，目前正在與受影響的學生取得聯繫。華大會持續更新陽性病例數。截至6月30日，華大3個校園的學生及教職員，共有126人確診。

聯誼會宿舍的所有房屋均為獨立組織，由各個兄弟會和姊妹會的國家委員會管理。

「雖然我們看到大多數宿舍今年夏天已採取措施，學生（居住）容量減少了50％，以應對COVID-19。但如果沒有保持警惕的日常預防措施，例如戴口罩、社交疏遠和手部衛生，減少學生住宿量是不夠的。」戈特利布說。

由學生管理的兄弟會理事會和華大的兄弟與姊妹會生活辦公室正在與華大環境衛生與安全部（EH＆S）、華大醫學院和當地公共衛生官員進行協調，確保聯誼會宿舍學生和經常出入房屋的人積極控制疫情。華大醫學院已經在校園內建立了一個測試設施，距離這些兄弟會和姐妹會的宿舍僅幾步之遙。目的是能夠為學生檢測提供便利。

受影響的兄弟會的負責人報告說，測試結果呈陽性或具有COVID-19症狀的學生被隔離在自己的房間裡，沒有人住院或報告出現嚴重症狀。目前，校園以北附近的25所聯誼會房屋中約有1,000名學生。學校要求這些人進行自我隔離，這意味著那些COVID-19測試呈陽性的人、那些有症狀的人以及那些可能已經暴露但沒有表現出症狀的人，目前待在自己的房子中。

居住在聯誼會房屋宿舍或附近的學生的COVID-19檢測呈陽性或懷疑自己被感染，應聯繫華大環境衛生與安全部︰covidehc@uw.edu。