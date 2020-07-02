（JY編譯）華盛頓州正在考慮在瑟斯頓縣（Thurston County ）南部的一個地點，建設另一個大型機場，以滿足全州對航空能力日益增長的需求。

據《每日紀事報》報導，華盛頓州商業航空協調委員會（Washington state Commercial Aviation Coordinating Commission）對其25名成員進行了一次調查，結果超過一半的投票贊成對現有機場的開發和建設一座新機場，其規模與西雅圖-塔科馬國際機場相似。調查顯示，在25名成員中，有14名表示支持該計劃，其中僅7名投票贊成擴建現有機場，而4名成員棄權。

該委員會是由州立法機構於4月成立的，目的是調查其成員如何在2022年之前滿足華盛頓州關鍵的航空系統容量需求。

委員會的一名成員在發表的調查評論中說:「我們需要開發一個大型機場，理想情況下是在普吉特灣地區的南部。這樣不僅能緩解當前的交通擁堵，還能將因向現有機場延伸而造成的污染降至最低。也可以讓該地區在國內及國際業務上獲益並參與競爭。」但有其他委員認為，開發這種規模的機場可能需要大約20年的時間，他們建議開發現有的機場，例如潘恩菲爾德機場（Paine Field）和波音機場。

瑟斯頓縣專員提·門澤爾（Tye Menser）表示，預測表明，到2050年，該州的航空需求將提高一倍。他說，正在考慮在小石城（Littlerock）以北的位置。門澤爾說，他們想找到6個社區支持的項目，然後經過個更仔細的審查過程，首先在年底將其縮減至兩個，最終向州立法機關推荐一個。