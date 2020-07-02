虎標最新代言人-林書豪Jeremy Lin

有美國電視界奧斯卡之稱的泰利獎(The Telly Award)，創始於1979年，旨在表揚與鼓勵優質的電視節目、短片、廣告以及其他類型影片；每年都有逾13,000件優秀作品來自全球各地知名的電視頻道、廣告製作公司與出版商角逐獎項，參賽的作品將在美國公共電視台PBS頻道撥出。

7金2銀的虎標萬金油短片

美國太子行的廣告公司Inception今年參賽的虎標萬金油廣告短片榮獲了第41屆泰利獎7座金獎2座銀獎的最高榮譽；這是泰利獎歷年來第一個單屆獲頒9個獎項的廣告公司。其中的金獎影片「螢幕之後-Behind The Scenes」，是林書豪Jeremy Lin加盟虎標，成為虎標最新代言人時首支在三藩市拍攝的廣告。

歡迎掃描下方二維碼觀賞的41屆泰利獎金獎影片「螢幕之後-Behind The Scenes」。

球技精湛公益不遺餘力

NBA冠軍林書豪 (Jeremy Lin)，目前在CBA北京首鋼，於慈善及社會公益方面均不遺餘力，疫情爆發期間，林書豪立即呼籲全世界一同團結抗疫：「在這場戰役中，許多人受到傷害，我們需要伸出援手給予協助與關懷，直到疫情受控，戰役才算落幕」，其發起”你捐款、我跟進”的公益募款活動，近期亦宣布自己將捐出120萬美元來對抗疫情。其精湛的球技與無私博愛的精神，讓他

得到了中國體育媒體良心第一外援的美譽。

林書豪強勢加盟虎標

「專注才能帶來進步。每日持續進步才能有所突破。」這就是從飲食、訓練到比賽，展現超高度自律的林書豪。

林書豪回憶自己小時候，媽媽總是會在他跑跳一整天後拿出虎標萬金油讓他使用，當時他覺得清涼舒暢，隔天又可以輕鬆沒負擔的再繼續運動了；而這陪伴他從小到大的虎標萬金油，至今一直都是林書豪隨身必備的鎮痛小秘方，任何高強度的持續訓練造成的肌肉緊繃、酸痛或不適，虎標萬金油都能夠快速舒緩肌肉疲勞，更快恢復到最佳狀態，不論訓練或是比賽，都能幫助他他在場上更加專注，提升運動表現。

2020年，美國太子行正式宣布，林書豪Jeremy Lin強勢加盟虎標萬金油，繼喬蒙塔納Joe Montana、傑瑞萊斯Jerry Rice與張德培Michael Chang後，成為虎標最新代言人，林書豪也隨即在其臉書Facebook發布了這令人振奮的訊息。

家喻戶曉的虎標萬金油是全球首屈一指的鎮痛專家，近百年來，為無數的家庭解決、舒緩各種痛症，贏得了全球數百萬用戶的信任，其功效早經驗證，有口皆碑。

虎標系列產品持續創新，除了虎標萬金油外，還有虎標鎮痛貼布、虎標頸肩舒、強力風濕止痛膏、虎油、以及針對高強度運動的虎標Active系列等；無論是運動後肌肉痠痛，還是繁忙的辦公室工作造成肩頸痠痛，虎標系列產品針對各種不同狀況，立刻有效消除各部位的痛楚。

第41屆泰利獎金獎影片「螢幕之後-Behind The Scenes」請掃描二維碼觀賞

虎標萬金油全美總代理：美國太子行

美國太子行為虎標萬金油全美總代理近四十年，自1983年至今深耕美國市場，不論Walmart、Target、CVS、Walgreen、Rite Aid、GNC，以及各大華人超市、藥店與Amazon，均可見虎標萬金油系列產品。

坊間假貨流竄，消費者請務必認外盒上註記有進口商Prince of Peace Ent., Inc才是有保障的正貨。 消費者如有任何疑問，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com。