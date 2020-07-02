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（JY編譯）在「居家令」下，很多企業關閉了辦公室，根據《聖荷西信使新聞報》（San Jose Mercury News），「在家工作」（Work from home）的美國人平均花費比通勤到辦公室要高。

根據CreditCards.com的一項新調查，對於大多數「在家工作」員工而言，在汽油和餐廳外食所節省的錢，無法抵消採購食品雜貨及水電上的支出。在全國範圍內，人們每月在餐館和外賣上節省約27美元，汽油與公共交通方面節省約33美元，在托兒費用方面節省34美元。但這幾乎不能彌補他們在家工作多花了121美元的水電費和在食品雜貨上的182美元。

CreditCards.com的行業分析師泰德·羅斯曼（Ted Rossman）說：「我真的感到很意外，在家工作的人實際上在花更多的錢。」羅斯曼強調，這是特別針對能夠在家工作的人群所進行的調查。

另外，根據伯克利IGS的一項民意調查，白人與高收入員工因「在家工作」獲得的利益是不成比例。在加州約有61％的白人能夠在家工作，而非裔和拉丁裔的比例分別為53％和42％。住房網站Apartment List的一項分析發現，年收入在10萬美元以上的人中約有52％的人可以在家工作，而年收入在2.5萬至5萬美元之間的員工中，只有22％的人可以在家中工作。

CreditCards.com調查還發現，千禧一代平均每月要多花208美元，而1960年到1970年間的X世代正在存錢，平均每個月少花2美元。嬰兒潮（BabyBoomers）世代的收入通常較高，部分原因是他們在職場的時間較長，卻每月可節省24美元。

本來不太可能在家中工作的低收入家庭，比富裕家庭花費更多。年收入低於4萬美元的家庭每月要多支出151美元，比年收入超過8萬美元的家庭反而多出兩倍。羅斯曼表示，這可能是因為一些較富裕的家庭無法進行一些奢侈活動，例如去看話劇或上瑜伽課，而這些活動省下來的錢，可助平衡了較高的水電費或雜貨成本。羅斯曼說︰「低收入家庭可能一直將其收入中的較高比例用於生活必需品，因此已沒法削減太多。而高收入家庭，我認為他們沒有了奢侈活動後，比較有餘裕進行儲蓄。」

這項調查於5月進行，向2768名成年人的消費習慣與在家工作的滿意度進行了解，其中822名在大流行期間在家工作。調查發現，約有82％的在家工作的人希望每週至少兩次在家遠距工作，而35％的人表示很樂意永遠不用回到辦公室工作。羅斯曼的第一手了解是因為在家工作改善了一些員工的生活品質。羅斯曼也因在家工作，多出了一些時間，他說︰「我住在紐約市區北邊30英里，以往我通常在紐約市工作，自3月中旬以來，我一直在家工作。這讓我每天節省三個小時的通勤時間。」