（JY編譯）西雅圖市長詹妮·杜肯（Jenny Durkan）週二為更新及改善西雅圖公共交通，正式向市議會提出一個經費方案，該議案如通過，將在未來六年中每年為西雅圖帶來2000萬至3000萬美元的收益。該議案被稱為「西雅圖交通福利區」（Seattle Transportation Benefit District），將取代之前於2014年制定的措施，該措施將於今年年底到期。杜肯說，它將維持2014年投票者通過的0.1％的銷售稅，以繼續保持為該市居民提供頻繁和可靠的公共交通服務。

如果得到市議會的批准，這項新措施將在11月西雅圖選民投票前實行。

杜肯說，該議案將確保西雅圖交通網絡的關鍵要素和公交路線得以維持，包括公平使用交通工具，並且使隨著西雅圖公共交通客流量從新冠疫情中恢復過來，該市將擴大服務規模。

此外，該措施將：

為所有西雅圖居民提供安全、高效和頻繁的交通工具，尤其是在新冠疫情期間堅守崗位的必要行業人員（essential workers）。

將資源集中投資於為勞動工人和有色人種社區服務的公交路線。

投資在迫切交通需求的地區，如因大橋（West Seattle Bridge）裂縫而關閉，的西部西雅圖，該地區已變得與周邊地區更加隔絕。

為學生和低收入弱勢居民提供更優惠票價的ORCA計劃。

杜肯說︰「在過去的十年中，西雅圖一直是全美發展最快的城市之一，也是公共交通客流量保持了最穩定增長的城市。本市能應付令人難以置信，對公共交通的需求增長，很大程度上要歸功於我們在交通領域的投資。該議案是關於維持這項工作，以在西雅圖建立一個更健全的、連接的交通系統。」

杜肯表示，目前的交通領域經費，除了銷售稅外，還部分由車輛牌照費提供支持。但由於I-976號倡議雖通過，即30美元的汽車標籤收費措施，雖然去年年底遭金縣高等法院擱置，牌照費收入目前尚不明朗。杜肯指，除車輛牌照費帶來收益外，該市可以考慮額外的交通經費來源。

西雅圖市議會交通委員會主席亞歷克斯·佩德森（Alex Pedersen）說，他支持杜肯提出的議案。他說:「

我相信我們必須在『西雅圖交通福利區』措施到期之前對其進行更新，因為它是必不可少的，負擔得起的且環保的。我們的經濟、通勤人員和環境都指望我們維護基本的公共交通服務。在我們的經濟重新開放之際，繼續徵收小額稅收是必要的，這樣可以保留對低收入居民、長者和學生的交通補貼，並確保公共汽車把人們送到他們需要去的任何地方，其中包括增加往返西部西雅圖的交通。」

國會議員麗莎·赫爾博爾德（Lisa Herbold）表示，西部西雅圖大橋的關閉意味著至少在2021年底之前，往返西部西雅圖的車道數量已從21條減少到12條。由於裂紋擴展威脅到其穩定性，該橋在關閉前每個工作日多達共計12萬輛汽車和乘客通過。」

「為了解決這樣一個事實，即沒有更多可用道路將能夠處理當前西部西雅圖的汽車數量，市政府的只好將西部西雅圖的公交通勤者的比例從17%提高到30%。為此，我們必須在該議案中做出承諾，以解決西部西雅圖在沒有橋樑的情況下面臨的獨特交通問題。」赫爾博爾德說道。

西雅圖大都會城市聯盟總裁兼首席執行官米歇爾·梅里韋瑟（Michelle Merriweather）稱，杜肯的交通領域建議是「朝正確方向邁出的一步」。她說︰「公平的交通服務與種族和經濟正義不可分離。在西雅圖，大多數非裔社區和其他有色人種，使用公共交通工具通勤工作，並生活在貧困、污染和其他有害環境較高的地區。」