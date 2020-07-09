（JY編譯）一位白宮高級行政官員週二（7日）證實，特朗普政府已正式通知聯合國（United Nations，UN），美國將退出世界衛生組織（WHO），此舉將切斷在大流行期間WHO最大資金來源之一。秘書長發言人安東尼奧·古特雷斯（Antonioio Guterres）發言人斯特凡·杜哈里克（StéphaneDujarric）週二表示，正在與世界衛生組織一起核實美國是否符合退出的所有條件，包括給予一年的通知時間和履行其當前財政義務，便可於明年7月6日生效。早幾個月開始，特朗普總統多次抨擊該組織涉嫌偏幫中國及其對在武漢爆發新冠狀病毒時的緩慢反應。

總統於4月首次凍結了WHO的資金，而他的政府對WHO進行了審查。幾週後，他寫信給WHO，要求進行改革，但沒有具體說明改革的內容。特朗普於5月底宣布，美國正在「終止」（terminating）與世界衛生組織的關係。保守派為這一舉動表示支持，他們指責世衛組織懷有親中國的偏見，並辯稱該機構沒有有效地使用資金。世衛組織的批評者猛烈抨擊其一些言論，包括最初指出新冠狀病毒不會通過人與人之間傳播、WHO反對特朗普對中國實施旅行禁令及遲遲不將新冠狀病毒定為「大流行」疾病。

儘管退出要到明年才能生效，但這意味著如特朗普連任未成功，那新一屆政府可以撤銷該決定。民主黨總統候選人提名人前副總統拜登（Joe Biden）表示，如果當選，他將在任職的第一天推翻這一決定。拜登在推特中寫道：「當美國致力於加強全球健康時，美國人就會更安全。在我擔任總統的第一天，我將重新讓美國加入世衛組織，恢復美國在世界舞台上的領導地位。」

退出通知被廣泛譴責為「誤導」，指這決定破壞了一個重要機構，該機構正在領導疫苗開發工作和藥物試驗以解決新冠疫情爆發。

參議院外交關係委員會最高民主黨參議員鮑勃·梅嫩德斯（Bob Menendez）在推特上說，特朗普政府已將退出計劃告知國會。這位參議員在推特上寫道：「特朗普在應對新冠疫情時，錯雜紊亂。（退出WHO），不會保護美國人的生命或利益，只會使美國人生病並使美國孤立無援。」眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）在一條推文中說：「總統正式退出WHO，是一種真正的無意識行為。由於數以百萬計的生命處於危險之中，總統正在削弱國際上戰勝該病毒的努力。」多名公共衛生專家和民主黨人發出警告，認為該決定是短視的，可能削弱全球一起對抗疫情，該大流行病已在全球感染了起過1,160萬人。

聯合國基金會負責人伊麗莎白·庫森斯（Elizabeth Cousens）稱此舉「是短視，不必要和危險至極。WHO是唯一能夠領導和協調全球一起應對COVID-19的機構。美國終止與WHO的關係，將破壞全球戰勝這種病毒的努力，使我們所有人面臨風險。」

支持國際衛生項目的組織「一個運動」（ONE Campaign）將其稱為危害全球健康的「驚人行動」。「在前所未有的全球性大流行中退出世界衛生組織是一項令人震驚的行為，使所有美國人和全世界的安全受到威脅。」「一個運動」的主席蓋爾·史密斯（Gayle Smith）說：「美國應該利用其影響力來加強和改革世界衛生組織，而不是在全球最需要的時候放棄它。」