（JY編譯）週二，總統特朗普敦促美國公立學校「迅速」重新開學，並抨擊了尚不確定重新開學的地區。週三時，特朗普早上6時，發推文寫道︰「在德國、丹麥、挪威、瑞典和許多其他國家，學校已重開並沒有任何問題。民主黨認為，如果美國學校在十一月大選之前開學，對他們來說是在政治上的不利，但對兒童和家庭來說則很重要。如果學校秋季不重開實體教室上課將有機會削減教育經費。」他稱不同意CDC重開學校的一些規定，稱CDC希望學校重開，但它要求學校做一些不切實際的事情，並指CDC的規定嚴格及耗費太多資源。

一些兒童健康專家也敦促學校美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，AAP）正在鼓勵全國各地的政府官員和學校管理人員，嘗試在今年秋天重新開設實體教室課程。AAP表示，儘管在大流行的最初幾個月中，遠程學習在教育中起著至關重要的作用，但考慮到兒童在家庭中面臨虐待、吸毒甚至企圖自殺等潛在精神病的風險，讓他們重新上學是當務之急。另外，AAP指出，根據目前的研究，新冠狀病毒對年輕人，特別是具有健康免疫系統的兒童和青少年而言，感染率和危險性要低得多。

MUSC兒童保健兒科重症監護科主任伊麗莎白·麥克（Elizabeth Mack）說：「美國兒科學會必須權衡利弊，我們已經看到了兒童失學的許多負面影響。這不僅僅是教育，還包括輔導和物理治療等。通過學校系統提供的服務如此之多，這不僅是教育問題，還關係到孩子的健康。」

在週二在美國參議院舉行的聽證會上，白宮冠狀病毒特別工作組成員、美國傳染病專家安東尼·福西（Anthony Fauci）博士對議員們說：「我非常強烈地感到我們需要盡一切努力使孩子們重返學校。」在作證時，曾確診染上新冠肺炎的參議員蘭德·保羅（Rand Paul）抨擊福西，指他在美國有關新冠狀病毒大流行的許多決策中，使用了過多單方面權力。他譴責福西是一個無所不知的，經常唱反調及常說「我們不能」的反對者。雖然保羅與福西一樣，認為學校可在秋天開放，但保羅稱他要福西確定性地指出，兒童很少感染及傳播這種病毒。福西只確實承認了許多政策制定者和醫學專家正在「在沒有數據的情況下發表意見」。

美國教育部部長貝齊·德沃斯（Betsy DeVos）週二在一次電話會議上告訴全美各州長們，她期望秋季到來之時，學校將「全面運營」。據《美聯社》報導，德沃斯說︰「歸根結底，學校是否需要開學並不是關鍵，真正的關鍵問題是應該如何全面操作（開學）。每週兩次在課堂上是行不通的。」

據《洛杉磯時報》，在一次對家長的調查中，發現洛杉磯地區約20%的家長堅決表示不會讓孩子返回校園。許多洛杉磯學校的教職員也表達了保留意見：20%的人不確定是否返回學校工作。36%的人反對，其中有56%的人表示，他們更願意在家遠程工作。

特朗普目前把開學決定權，交給了各州和地方政府。