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（綜合報導）因為新冠疫情的影響，全美許多大學的春季及夏季課程都已經改成網上授課。由於疫情有反彈現象，很多學校未能做出決定，秋季學期能否進行實體教室上課。此時，學生和交流訪問者計劃（Student and Exchange Visitor Program，SEVP）及美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）週一（6日）宣布，留學生不能在2020年秋季學期全選網上授課，違規留學生簽證將被拒及需離境。

哈佛大學及麻省理工學院不滿政府的決定，7月8日宣布向法院申請臨時禁制令。哈佛校長質疑政府此舉是為強迫學校在秋季重開。哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow）向校內成員發電郵，公布校方的決定。他指哈佛大學與麻省理工學院會致力爭取，令國際學生可以繼續學業，不用擔心被遣返。政府在沒有事先通知校方的情況下就作出決定，巴科形容政府的行為魯莽。他質疑政府此舉是為了強迫學校在秋季重開，不考慮學生及職員的健康及安全。

所以，這將如何影響留學生？

本報獲得洛杉磯宋和孟律師事務所的孟小潔律師授權（出處：www.songmenglaw.com），轉載以下內容。文中內容，僅限於一般情況的討論，並非法律意見。

7月6日，國土安全部發布通知，在今年秋季學期，如果留學生完全上網課，將無法保持在美合法學生身份，也無法獲得學生簽證以及入境許可。新聞一出，留學生頓時懵了，學校只開網課，但是上網課無法保持合法身份，這是要把大家逼死的節奏嗎？

孟小潔律師提醒大家，各位同學先不要過於驚慌，也先別急著看機票擔心機票買不到怎麼辦。國土安全部的這一規定，並非完全是衝著遣返留學生而來，更大程度上，是衝著學校去的。這條規定的實質，是逼迫學校開放校園復課。

01.開放校園的政治爭奪戰裡，留學生躺槍

就在上週，一些報導指出，因為近期疫情數量上升，大學校園紛紛決定秋季繼續網絡授課。而這些學校很多原本是計劃秋季要開放校園恢復面授課程的。改變主意的學校裡有南加大、德州州立大學、弗羅里達州立大學等多所高校。這些學校在六月底的時候，還在認真考慮秋季開放校園的計劃，甚至有的已經發通知給學校員工，讓員工開始8月7號前找好孩子的日托機構，準備好復工。

可是一轉眼到了上週，學校的態度紛紛180度大轉變。 如果留意，會發現這些州也是恰好都是原本要開放經濟，但是上週紛紛表示暫緩開放的州，包括加州、佛州和德州。

這顯然急壞了迫切想要復工復課的總統特朗普。就在網課禁令出台的週一，特朗普先後發了兩條關於復課的推特如下：「腐敗的拜登和民主黨因為政治原因不想秋季開放校園，並非因為健康原因，而是因為他們覺得這樣11月對他們有利。他們是錯的，人民都明白這一點。」

開放校園的想法，特朗普從五月初就已經在醞釀，並且當眾點名表揚了當時就表示秋季要復課的普渡大學。普渡大學的現任校長米奇·丹尼爾斯（Mitch Daniels）原來是印第安納州州長，是共和黨內頗有威望的人物。在五月底的時候，丹尼爾斯校長專門撰文說明為什麼普渡要在秋季復課，發表在《華盛頓郵報》上。

丹尼爾斯校長的主要理由是，學校是年輕人為主，非高危人群，和老年人聚集的療養院性質不同，如果能夠配合社交距離、佩戴口罩、校園重新分隔等措施，開放是可行的。並且提議課程都同時提供面授和遠程授課，這樣讓無法到現場的同學也能學習，還能減少課堂人數。

但是該文一經推出，受到各方質疑。也是在上週，爭議達到高峰，大量教授和學校工作人員反對，以至於開放校園的鐵桿支持者普渡大學，似乎都變得遲疑起來。

這就是本週一秋季網課禁令出台的整個大背景。強硬如特朗普，肯定不甘示弱，日思夜想，有什麼方法能夠強行復課呢？要給學校一個無法拒絕的理由，恐怕就是，國際留學生的去留。

02. 秋季網課禁令，給學校留了哪些路？

7月6日的這個禁令表示，秋季學校分為三種情形，處理方式各不相同。最抓人眼球的、讓人心驚肉跳的，就是以下第一種情形。

第一種，學校完全網絡授課的情況。如果學校秋季完全不開放，完全通過網絡授課，那麼在這類學校就讀的F1學生，將無法在美國停留，也無法獲得學生簽證，有簽證的也無法入境美國。簡而言之，完全不開放的學校，基本就等於上了「黑名單」。在這些學校就讀的F1學生，要麼有途徑換成其他身份繼續就讀，要麼就得轉學或離境。

這也是很多讀者看到新聞後惶恐的原因。

但是孟小潔律師提醒，此規定一出，從學校的角度出發，如果不想流失生源，自斷財路，應當會竭盡全力避免上這樣的黑名單。除非為了氣節和特朗普政府硬剛，或者受限於地方的規定。如果真的發生這種主動或被動硬剛的情況，國際學生恐怕要考慮自己到底是和學校站在一起起訴政府剛到底，還是和政府站在一起去求學校開放校園。

第二種情形，學校完全恢復正常秩序，面授課程。那麼，所有在這些學校上課的F1學生，將受到現有規定的限制，也就是一個學期的網課不能超過一門或者3個學分。以目前的形勢來看，這樣的學校恐怕不會多。

第三種情形，混合模式。這也是孟小潔律師認為大部分學校可能最後會採取的模式。混合模式下，學校可以突破常規情況下至多一門網課或者3學分的上限，允許學生上多門網課，但是不允許F1學生全部上網課。具體的規定，每個學校可以自己制定，向國土安全部報備。

以上三種情形，學校可以自行選擇。選擇第一種全線上模式的，7月15日前要報備；選擇後兩種模式的，8月1日前要報備。所以，接下來大家最先應當了解的是，自己的學校到底是怎麼打算的，應當聯繫學校盡快確認。

03. 如果學校全面或部分復課，有什麼需要注意的？

首先，大家可能關心，如果學校真的部分復課了，到底自己必須要修多少面授課呢？如上所說，這個自主權在學校，了解學校的規定很重要。國土安全部留的空間其實不小，只要不是全部都上網課的情況，都有可能滿足要求。所以，理論上講，只要學校允許，只有一門課是面授的，也可以符合要求。

其次，可能又有同學擔心，疫情期間去教室上課會不會不安全？是不是每次都要去呢？這個還是看學校最後的規定。如果真的開放，相信學校會採取措施。有可能的措施之一，就如普渡的校長所說，同時開放遠程和麵授，減少教室人數。

此外，如何確認「面授」課程而非「網絡」課程，也有一些學問。法規裡面定義的網絡和遠程課程，是「主要」通過遠程手段教學的課程。那麼，多「主要」是「主要」？具體配比的比例，也是各個學校自主的部分。

再次，還有同學關心，如果自己是最後一學期的課程就一門，是網絡教學的，是否可以？法規就這一點沒有明確規定，但是，在過去的政府通風會中，國土安全部給學校的意見是，不可以，最後如果只有一門課，這門課不可以是完全的網絡教學。

另外，孟小潔律師這里格外提醒大家注意的是，學校一旦決定採用混合模式，是一把雙刃劍。混合模式下，學校可以保住在美學生的身份，不至於人在美國的學生失去身份，這是好事。但是，大家如果細讀規定，裡面非常重要的一條提到，只有在學校採用全程線上教學的方式時，也就是情形一的時候，那麼F1學生才可以人在境外繼續讀書，保持學生身份有效。這也就意味著，學校一旦採用混合模式，人在境外的各位同學們，如果想繼續保持F1有效身份，那麼就需要準備好回到美國繼續上課了。

有同學可能問，領館都不開，拿不到簽證怎麼回美國呢？

目前規定中，政府有提醒學校盡快先簽發I-20給人在海外的留學生，以便簽證。這或許是學生簽證即將開始簽發的預兆，也是本規定中唯一隱藏的正面消息了。

04. 夾縫中生存的留學生們

雖然知道這個規定並不完全是衝著遣返留學生而來，但是心裡也不是滋味。無辜的留學生，就這樣成為政治博弈的犧牲品，擔驚受怕。從現在到七月中，接下來的時日裡，就看各個學校和政府之間如何博弈了。