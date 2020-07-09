7月4日，西雅圖雷藏寺舉行蓮生活佛76歲壽辰慶典，暨新著「相約在冬季」簽書會。

蓮生活佛開示佛教薩迦派畢哇巴祖師的論著「道果」，提及孝道，他表示，年紀大的老人家，在世的日子不會很長了，孝順要及早。父母從孩子小時候就一直很愛他們，等到父母年紀大了，小孩子長大離去，那是很傷感的事情，所以當兒女的，應該懂得父母對孩子的愛心，要時時關懷自己的父母，這才是正確的，百善孝為先。

蓮生活佛期許大眾，融會貫通所有聖賢的道理，不只是學問好，還要實際的修行，得到身心光明，最終證得佛性，將來也能寫出自己的修行論著，留給以後的人，幫助他們修行。

「相約在冬季」是蓮生活佛第278本著作，除了講述修行的心得以外，還有多達12篇文章是在防疫期間居家令下的思考，例如，從小小病毒也能造成人類的大災難，生命在一呼一吸之間，印證了無常迅速，並且，盡力資助多個醫療單位，捐贈口罩、帳棚等等，實踐佛陀所教導的諸惡莫作、眾善奉行。 新書中，蓮生活佛對於前一本著作「笑笑人生」，自述「一、童年在暴力家庭。二、成長在軍中嚴肅。三、挫折一波又一波……。按道理來說，我應該笑不出來才是，我這苦悶的心，永難解脫。」蓮生活佛說明為何能欣喜快樂的心路歷程，是因自己的意志力與忍辱力非常強，所以充滿了精進的朝氣，一再突破。明白一切都是夢幻泡影，空無所得，於是拋棄患得患失的煩惱，漸漸的伸展意志，不受外在環境影響，然後展開了笑顏。