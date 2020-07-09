（JY編譯）據馬薩諸塞州科技政策小組的一名工作人員和另一位消息人士透露，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）和司法部正在調查有關流行應用抖音短視頻海外版╴TikTok，未能履行2019年簽署，旨在保護兒童隱私協議的指控。這一指控，對深受年輕人喜愛的TikTok來說，在美的前路「崎嶇」。主要原因是TikTok是在中國開發，因此TikTok受到了包括以國家安全為重點的美國外國投資委員會（Committee on Foreign Investment）在內的嚴格審查。

數字民主中心（Center for Digital Democracy）、無商業兒童運動（Campaign for a Commercial-Free Childhood）和其他組織5月要求FTC對TikTok進行調查，他們指控TikTok未按協議刪除13歲及以下用戶的視頻和個人信息，以及其他違規行為。

TikTok發言人表示，他們「非常重視所有用戶的安全」，並補充說，在美國，他們「為13歲以下的用戶提供有限的應用程序體驗，並特別針對為低齡用戶引入的附加安全和隱私保護措施。」

無商業兒童運動的經理戴維·莫納漢（David Monahan）稱，多個組織代表、與TikTok達成協議的FTC官員以及經常為FTC提出起訴的司法部官員，通過視頻會議討論此事。「我從談話中感覺到，他們正在調查我們在申訴中提出的主張，」莫納漢說。另一名人士私下跟《路透社》確認，倡導者已經與兩個機構的官員會面，討論就TikTok違反協議引起的擔憂。

美國聯邦貿易委員會拒絕置評。司法部沒有立即發表評論。

TikTok在美國青少年圈中越來越受歡迎。該公司去年表示，在美國TikTok的每月2650萬名活躍用戶中，約有60％年齡在16至24歲之間。多名美國議員還對TikTok處理用戶數據提出了關注，他們稱即使數據存儲在美國，但擔心中國的相關國家安全法律法規迫使這些公司配合中國共產黨相關情報工作。

在嚴格的美國監管審查之下，TikTok已聘請迪士尼的凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）擔任首席執行官，並試圖樹立更全球化的形象，並在加州、新加坡和其他地方設有辦事處。

彭斯表示將繼續對TikTok維持「強硬立場」

副總統邁克·彭斯（Mike Pence）週二表示，對於威脅美國國家安全的中國實體，包括潛在的社交媒體應用程序TikTok，美國將「繼續採取強硬立場」。

彭斯在接受《福克斯新聞頻道》（Fox News Channel）採訪時發表了上述言論。彭斯提及白宮對中國電信巨頭華為採取的強硬立場，並指總統特朗普已經明確表示，他的政府將捍衛美國利益免遭受「中國共產黨的妥協」。彭斯說：「因此這些實體，不論是華為，還是TikTok，只要對隱私與國家安全構成威脅，我們將繼續採取強硬立場。」

此前一天，在國務卿邁克·龐培（Mike Pompeo）表示，美國「確實在考慮」（certainly looking at）禁止包括TikTok在內的中國社交媒體應用，暗示其與中國政府共享數據，但TikTok否認了這一指控。龐培在接受福克斯新聞採訪時說：「我不想在總統（特朗普）發這一消息前先透露，但我們確實在考慮此事。」龐培還警告，美國人在使用總部位於中國，由ByteDance擁有的TikTok時應保持謹慎。當被問到是否會推薦下載TikTok時，龐培表示：「只要你想將自己的私人信息落入中國共產黨手中。」

對此，TikTok告訴《路透社》，它從未向中國政府提供用戶數據。「TikTok最重視的是為我們的用戶提供安全的應用體驗。我們從未向中國政府提供用戶數據，如果被問到，我們也不會這樣做。」TikTok在一封電子郵件聲明中表示。