（JY編譯）在經歷了第一波冠狀病毒流行之後，金縣公共交通運輸部門（King County Metro Transit）的前線員工，現在面臨未來三年停止加薪的問題。

金縣行政長官道‧康斯坦丁（Dow Constantine）正在尋求暫停疫情爆發前談判達成的臨時合同協議，該協議於4月獲得合併公交聯盟（Amalgamated Transit Union，ATU）Local 587（金縣分會）中94％成員的批准。康斯坦丁在6月18日給工會的一封信中指出，通過現在改變協議，「我們可以減少削減和裁員的可能性」。金縣指，通貨膨脹為該縣增加了7850萬美元的成本，而預計未來兩年的銷售稅損失為4.65億美元。

工會拒絕了康斯坦丁的要求，稱金縣公交有足夠的資金維持運營到2022年，然後再尋求新的收入來源。一位助理說，大都會金縣議會（Metropolitan King County Council）週二收到了該臨時合同副本，並將在八月份投票。同時稱，不允許員工罷工，因此僵局將訴諸仲裁。

該協議將影響4600人，包括1000美元的簽約獎金，以及追溯至2019年11月1日3%的加薪，然後2020年11月1日再提高3%，再到2021年11月1日提高2%以及2022年5月1日提高2%。對於有經驗的員工在2019-2020年擬議工資的影響，包括客服專員每小時30.57美元、公交司機和鐵路操作者每小時35.43美元、機械技術人員每小時40.55美元和簽派員（Dispatcher）每小時46.43美元。

Local 587發佈的聲明中，提到至少22名工人感染了新冠病毒，其中包括兩名公交車司機薩梅娜·哈米德（Sameena Hamid）和邁克·溫克勒（Mike Winkler）死亡。

今年4月，金縣公交將其員工指定為「第一響應者」，因為他們負責公眾的交通，包括接送醫療工作者。

貝爾維尤市議會主席克勞迪婭·巴爾杜奇（Claudia Balducci）週二表示，她還暫時沒有立場，但希望聽到更多公眾的意見。她說︰「從長期來看，我擔心勞工成本會大幅增加。」她指出，該縣預計未來10年的虧損將達22億美元。金縣公交早前已經宣布，今年9月將削減15%的服務，並可能會進一步削減。工會說，該縣計劃裁員200名公交工人，裁員人數可能增加到450名。

Local 587工會主席肯尼斯·普萊斯（Kenneth Price）說，如果金縣公交使用其2.58億美元的雨天基金以及2.44億美元的聯邦救濟金，同時停止聘請管理人員和其獎金，則不需要削減前線員工。

普萊斯將目標對準了金縣公交的移動部門（Mobility Division），該部門運營著非工會服務，比如為輕軌車站提供按需服務的麵包車、雷德蒙德市中心的公共小型巴士班車或者去年已倒閉的私人運營的乘用車。他說：「削減服務將對金縣多樣化客流產生負面影響。高客流量率是由於金縣多元化的人口，而不是因為專門的私人交通系統。」